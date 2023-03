Parlamento da Finlândia aprova de maneira antecipada adesão à Otan

O Parlamento da Finlândia aprovou nesta quarta-feira (1) de maneira antecipada e por grande maioria a adesão à Otan, para a qual o país precisa da ratificação de Hungria e Turquia.

Os deputados finlandeses aprovaram por 184 votos a favor e sete contrários uma lei que permite a entrada do país na Organização do Tratado do Atlântico Norte.

map-ehu/am/mis/jvb/fp

