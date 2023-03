Osasuna vence Athletic Bilbao (1-0) e abre vantagem nas semis da Copa do Rei

O Osasuna deu um passo rumo à decisão da Copa do Rei ao bater o Athletic Bilbao por 1 a 0 nesta quarta-feira, no jogo de ida das semifinais do torneio, no estádio de El Sadar.

O gol da partida foi marcado pelo marroquino Abde no início do segundo tempo (47'), em um chute cruzado para bater o goleiro Julen Agirrezabala.

Com o resultado, o Osasuna terá a vantagem do empate no jogo de volta, no dia 4 de abril, em San Mamés.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"A eliminatória está aberta e segue complicada, mas temos a esperança de que vamos nos classificar", disse depois da partida o técnico do Osasuna, Jagoba Arrasate.

Na outra semifinal da Copa do Rei, Real Madrid e Barcelona fazem seu primeiro duelo nesta quinta-feira (2), no Santiago Bernabéu.

gr/mcd/cb

Tags