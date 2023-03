Os piores acidentes ferroviários dos últimos 25 anos na Europa

Uma colisão de trens deixou pelo menos 36 mortos na Grécia nesta quarta-feira (1).

A seguir a lista de acidentes ferroviários mais graves da Europa nos últimos 25 anos.

O descarrilamento de um trem deixou 101 mortos e 88 feridos em Eschede, no norte da Alemanha, em 3 de junho de 1998.

O país não registrava uma catástrofe com tantas vítimas fatais desde junho de 1945, quando um acidente em Munique deixou 102 vítimas fatais.

Um trem a 179 km/h em uma curva com limite de 80 km/h descarrilou e se chocou contra um muro pouco antes de chegar a Santiago de Compostela, no noroeste da Espanha, em 24 de julho de 2012.

Considerado o acidente mais grave da Espanha desde 1944, a tragédia deixou 80 mortos e 140 feridps.

Pelo menos 47 pessoas perderam a vida e 234 ficaram feridas no desencarrilamento de um trem lotado em 23 de janeiro de 2006.

O trem estava a 15 quilômetros da capital de Montenegro, Podgorica.

Em Marganets, na Ucrânia, 45 pessoas morreram quando um trem colidiu com um ônibus em 12 de outubro de 2010.

As autoridades culparam o motorista do ônibus, que morreu no acidente, por ter entrado em um cruzamento apesar do sinal vermelho e dos gritos de alerta dos passageiros.

O pior acidente ferroviário da Turquia aconteceu em Pamukova, noroeste, quando um trem em alta velocidade descarrilou em 22 de julho de 2004: 41 mortos e 80 feridos.

Outro acidente envolvendo um ônibus e um trem provocou a morte de 33 pessoas em uma passagem de nível na cidade turística de Siófok, no oeste da Hungria.

O motorista do veículo ultrapassou um cruzamento não vigiado quando o semáforo estava vermelho.

Um descarrilamento provocou a explosão de um vagão tanque quando o trem deixava a estação de Viareggio, no centro da Itália.

As 32 mortes representaram o acidente ferroviário mais grave na Itália desde o choque em 1978 de um trem que ligava Lecce e Milão com um expresso que conectava Veneza e Roma, que deixou 50 mortos em Bolonha (centro).

Na saída da estação de Paddington, um trem de passageiros furou o sinal e colidiu com um expresso regional, em 5 de outubro de 1999. No total, 31 pessoas morreram e 245 ficaram feridas.

