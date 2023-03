Olympique de Marselha é eliminado nos pênaltis pelo modesto Annecy na Copa da França

O Olympique de Marselha, que era o favorito no papel à conquista da Copa da França, foi eliminado nesta quarta-feira nas quartas de final ao perder nos pênaltis (2-2; 7-6) para o Annecy, no estádio Vélodrome.

"Seria estúpido não passar desta fase", havia dito o técnico do OM, Igor Tudor. E mesmo assim seu time caiu na armadilha diante do modesto time da segunda divisão francesa.

E a equipe marselhesa só foi para decisão nas penalidades máximas (não há prorrogação nesta fase da 'Coupe') com a moral nas alturas após um gol nos acréscimos (90+6) de François-Régis Mughe, atacante camaronês de 18 anos semi-desconhecido para os torcedores locais.

Mas o pênalti perdido pelo argentino Leonardo Belardi contra um especialista em defendê-los, o goleiro Thomas Callens - que já havia defendido outro no tempo regulamentar cobrado pelo chileno Alexis Sánchez -, tirou da competição o Marselha comandado por Igor Tudor, atual segundo colocado na Ligue 1 e que havia eliminado o Paris Saint-Germain nas oitavas de final.

A vaia ensurdecedora vinda das arquibancadas do Vélodrome e a imagem do presidente Pablo Longoria levando as mãos ao rosto refletem a oportunidade de ouro perdida pelo OM.

Eliminado das competições europeias e da Copa da França, o Marselha agora só tem como objetivo o segundo lugar na Ligue 1.

"É uma grande decepção, uma grande tristeza. Saímos de uma competição em que eliminamos PSG e Rennes, é uma loucura. Além de alguns detalhes, para mim é difícil explicar no momento", confessou Tudor.

Mais cedo, Nantes e Toulouse, ambas equipes da Ligue 1, avançaram às semifinais da Copa da França, acompanhando o Lyon, que havia se classificado na terça-feira.

O Nantes, atual campeão do torneio, venceu de virada outra equipe da primeira divisão do futebol francês, o Lens, por 2 a 1, no estádio La Beaujoire sem espectadores cumprindo uma sanção aplicada ao clube local, devido aos sinalizadores exibidos pelos seus torcedores no Stade de France durante a última final da Copa da frança, contra o Nice.

Os dois gols do Nantes do técnico Antoine Kombouaré vieram em pênaltis, convertidos por Andy Delort (aos 31 e 59 minutos), após o gol do marfinense Seko Fofana que abriu o placar para os visitantes (28).

Quem teve menos problemas para ir às semifinais foi o Toulouse, que goleou por 6 a 1 o Rodez, time que está mais preocupado em se manter na Ligue 2, na qual ocupa a última posição.

Um dos gols do Toulouse foi marcado pelo chileno Gabriel Suazo, com um espetacular chute de pé esquerdo fazendo 5 a 0 ainda aos 38 minutos do primeiro tempo.

Foi um festival de bolas na rede em forma de homenagem à lenda Just Fontaine, o homem que com 13 gols detém até hoje o recorde de gols marcados numa mesma edição da Copa do Mundo, falecido nesta quarta-feira, e que foi técnico do Toulouse em 1978-1979.

O sorteio das semifinais da Copa da França será nesta quinta-feira.

--- Resultados das quartas de final da Copa da França:

Terça-feira

(+) Lyon (L1) - Grenoble (L2) 2 - 1

Quarta-feira

(+) Nantes (L1) - Lens (L1) 2 - 1

(+) Toulouse (L1) - Rodez (L2) 6 - 1

Olympique de Marselha (L1) - (+) Annecy (L2) 2 - 2 (6-7 nos pênaltis)

(+) classificados para as semifinais

