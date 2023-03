Nantes e Toulouse vencem e se juntam ao Lyon nas semifinais da Copa da França

Nantes e Toulouse, ambas equipes da Ligue 1 francesa, se classificaram nesta quarta-feira para as semifinais da Copa da França, acompanhando o Lyon, que havia se classificado na terça-feira.

O Nantes, atual campeão do torneio, venceu de virada outra equipe da primeira divisão do futebol francês, o Lens, por 2 a 1, no estádio La Beaujoire sem espectadores cumprindo uma sanção aplicada ao clube local, devido aos sinalizadores exibidos pelos seus torcedores no Stade de France durante a última final da Copa da frança, contra o Nice.

Os dois gols do Nantes do técnico Antoine Kombouaré vieram em pênaltis, convertidos por Andy Delort (aos 31 e 59 minutos), após o gol do marfinense Seko Fofana que abriu o placar para os visitantes (28).

Quem teve menos problemas para ir às semifinais foi o Toulouse, que goleou por 6 a 1 o Rodez, time que está mais preocupado em se manter na Ligue 2, na qual ocupa a última posição.

Um dos gols do Toulouse foi marcado pelo chileno Gabriel Suazo, com um espetacular chute de pé esquerdo fazendo 5 a 0 ainda aos 38 minutos do primeiro tempo.

Foi um festival de bolas na rede em forma de homenagem à lenda Just Fontaine, o homem que com 13 gols detém até hoje o recorde de gols marcados numa mesma edição da Copa do Mundo, falecido nesta quarta-feira, e que foi técnico do Toulouse em 1978-1979.

Depois de o Lyon de Laurent Blanc ter eliminado o Grenoble (Ligue 2) na terça-feira, a quarta equipe nas semifinais sai do confronto desta quarta-feira entre o Olympique de Marselha, algoz do Paris Saint-Germain nas oitavas de final, e o Annecy.

O sorteio das semifinais será nesta quinta-feira.

--- Jogos das quartas de final da Copa da França:

Terça-feira

(+) Lyon (L1) - Grenoble (L2) 2 - 1

Quarta-feira

(+) Nantes (L1) - Lens (L1) 2 - 1

(+) Toulouse (L1) - Rodez (L2) 6 - 1

(17h00) Olympique de Marselha (L1) - Annecy (L2)

(+) classificados para as semifinais

