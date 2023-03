Mourinho é suspenso por 2 jogos por expulsão contra a Cremonese

O técnico da Roma, o português José Mourinho, foi suspenso nesta quarta-feira por dois jogos e multado em 10 mil euros após ter sido expulso na derrota de sua equipe para a Cremonese por 2 a 1 no Campeonato Italiano.

Com o resultado, o time 'giallorosso' saiu do 'Top 4' na tabela, que leva à Liga dos Campeões da próxima temporada. Mourinho recebeu cartão vermelho por reclamação contra a arbitragem.

Em um comunicado publicado na terça-feira, a Serie A explicou que a punição foi decidida "por ter respondido com veemência e de maneira provocadora a uma decisão da arbitragem", reiterando esse comportamento no momento de sua expulsão" e "por ter, no final do jogo, entrado sem ser autorizado no vestiário dos árbitros (...) proferindo declarações gravemente ofensivas".

A derrota para a Cremonese foi a sexta da temporada para a Roma, que foi ultrapassada pela Lazio na classificação.

