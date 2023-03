Moraes nega revogação da prisão preventiva para Anderson Torres

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu, nesta quarta-feira (1º), manter preso Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Bolsonaro. Torres era secretário de Segurança Pública do Distrito Federal em 8 de janeiro, quando foram atacadas as sedes dos Três Poderes.

A defesa de Anderson Torres, preso preventivamente desde 14 de janeiro por indícios de omissão frente aos ataques executados por apoiadores do ex-presidente, havia pedido sua libertação a Moraes, mas o ministro considerou que não há motivos para isso e que seria "absolutamente prematura a revogação da prisão preventiva".

Em sua decisão, Moraes destacou que a "omissão e conivência de diversas autoridades da área de segurança e inteligência" com os vândalos ficaram "demonstradas".

O ministro citou, entre outros pontos, a presença de um número insuficiente de policiais no dia dos ataques e a autorização para que mais de uma centena de ônibus com manifestantes entrassem na capital federal sem qualquer acompanhamento da polícia.

Torres, que estava nos Estados Unidos no dia dos ataques, era secretário de Segurança Pública de Brasília, após ter sido ministro da Justiça e Segurança Pública do ex-presidente Jair Bolsonaro até o fim do seu mandato, em dezembro de 2022.

Em sua decisão, Moraes citou, ainda, a descoberta de uma minuta, apreendida na casa de Torres em 12 de janeiro e datada de 2022, em Brasília, que tinha como objetivo criar uma comissão que assumiria as responsabilidades do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e reveria o resultado das eleições presidenciais de outubro, nas quais Luiz Inácio Lula da Silva derrotou Bolsonaro.

"Os fatos narrados demonstram uma possível organização criminosa", que se utilizava de uma "rede virtual de apoiadores" e compartilhava "mensagens que tinham por mote final a derrubada da estrutura democrática e o Estado de Direito", detalhou Moraes.

O ministro recebeu nesta quarta-feira, em Brasília, representantes de redes sociais como Telegram, Twitter e Youtube, e defendeu uma cooperação maior e uma regulamentação para combater a desinformação, após a "intensidade de ataques" nestas plataformas durante as eleições e em 8 de janeiro.

