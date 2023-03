Manchester United avança às quartas da FA Cup; Tottenham é eliminado

O Manchester United se classificou nesta quarta-feira para as quartas de final da Copa da Inglaterra ao vencer em Old Trafford o West Ham por 3 a 1.

Fora a vitória dos 'Red Devils', campeões da Copa da Liga Inglesa no último domingo sobre o Newcastle, os duelos desta quarta trouxeram várias surpresas, como as eliminações do Southampton para uma equipe da quarta divisão e principalmente a do Tottenham para o Sheffield United.

Depois de exibir o troféu da Copa da Liga antes da partida, o United demorou a engrenar contra o West Ham, talvez pelas seis mudanças no time promovidas pelo técnico Erik ten Hag.

Sem Lisandro Martínez, Rafael Varane, Casemiro e Marcus Rashford entre os titulares, Ten Hag pôde constatar que terá que reforçar seu banco de reservas na próxima janela de transferências.

O argelino Said Benrahma colocou o West Ham na frente no início do segundo tempo (54') batendo forte, sem chances para o goleiro David De Gea.

A desvantagem no placar acordou o United, que empatou com um gol contra de Nayef Aguerd em uma jogada de escanteio (77').

O argentino nascido em Madri Alejandro Garnacho (90') e o brasileiro Fred (90'+5) permitiram ao time de Manchester seguir sonhando com o título da FA Cup.

A magia do torneio apareceu com a eliminação do Southampton, lanterna da Premier League, que perdeu em casa para o Grimsby Town (2 a 1), da quarta divisão do futebol inglês.

O Grimby balançou as redes duas vezes de pênalti (45' e 50'), em cobranças do irlandês Gavan Holohan, enquanto o Southampton descontou com o croata Duje Caleta-Car.

Outra zebra foi a eliminação do Tottenham, quinto colocado na Premier League, no campo do Sheffield United (1 a 0).

No último jogo do dia, o Burnley (líder da segunda divisão) eliminou o Fleetwood (terceira divisão) com uma vitória por 1 a 0.

- Resultados das oitavas de final da Copa da Inglaterra:

Terça-feira, 28 de fevereiro:

Stoke (D2) - (+) Brighton 0 - 1

Leicester - (+) Blackburn 1 - 2

(+) Fulham - Leeds 2 - 0

Bristol City (D2) - (+) Manchester City 0 - 3

Quarta-feira, 1º de março:

Southampton - (+) Grimsby Town (D4) 1 - 2

(+) Burnley (D2) - Fleetwood (D3) 1 - 0

(+) Manchester United - West Ham 3 - 1

(+) Sheffield United (D2) - Tottenham 1 - 0

(+): times classificados para as quartas de final

bur-iga/mcd/cb

