Lula conversa com presidente do México e diz que fará visita 'assim que possível'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou nesta quarta-feira, 1º, por telefone, com o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador. De acordo com ele, o assunto foi a cooperação econômica entre os países.

Em publicação no Twitter, o presidente disse ter recebido o convite para visitar o México. "O que faremos assim que possível", declarou Lula. De acordo com a agenda do presidente brasileiro, o telefonema ocorreu por volta das 12h.

Mais cedo, conforme a agenda, o chefe do Executivo do Brasil também conversou com o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa.

A ministra das Relações Exteriores em exercício, Maria Laura da Rocha, chegou ao Palácio do Planalto por volta das 11h e disse que iria acompanhar os telefonemas. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, cumpre agenda da cúpula do G20, em Nova Delhi, na Índia.

