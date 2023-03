Líder da Al-Qaeda morre em ataque aéreo no Iêmen

Um dirigente de uma unidade do grupo extremista Al-Qaeda morreu em um ataque aéreo "supostamente americano" na região norte do Iêmen, informaram várias fontes do governo iemenita.

O saudita Hamad bin Hamoud al Tamimi morreu em um ataque aéreo contra uma casa que havia alugado recentemente na província de Marib, disse uma fonte do serviço de segurança iemenita que pediu anonimato.

"O ataque supostamente foi executado pelos americanos", acrescentou a fonte.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Al Tamimi era um dos principais líderes do braço da Al-Qaeda na Península Arábica (AQPA).

Com o nome Abdel Aziz al Adnani, ele era "o presidente do conselho consultivo da organização (AQPA)" e também atuava como "juiz", segundo um representante local em Marib, que também pediu anonimato.

O governo dos Estados Unidos considera a organização AQPA o braço mais perigoso da rede terrorista e executa há vários anos ataques com drones contra este grupo radicado no Iêmen, sem confirmar as operações.

faw-str/saa/all/mis/jvb/fp

Tags