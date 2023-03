Just Fontaine, maior artilheiro em apenas uma Copa do Mundo, morre aos 89 anos

O francês Just Fontaine, recordista de gols em apenas uma Copa do Mundo, com 13 no Mundial da Suécia-1958, faleceu aos 89 anos, informou a família à AFP nesta quarta-feira.

Na Copa em que Fontaine estabeleceu o recorde, a França chegou às semifinais pela primeira vez em sua história, quando foi derrotada pelo Brasil, liderado por Pelé, por 5-2. Na disputa do terceiro lugar, os franceses derrotaram a Alemanha por 6-3.

