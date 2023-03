Independiente Medellín vence El Nacional (2-1) do Equador e vai à 3ª fase da Libertadores

O colombiano Deportivo Independiente Medellín avançou nesta quarta-feira à terceira fase da Copa Libertadores-2023 ao derrotar o visitante El Nacional, do Equador, por 2 a 1 (4 a 3 no placar agregado).

Uma bomba de pé direito do meia Jordy Monroy já no segundo tempo, aos 66 minutos, abriu caminho para o 'DIM', que aumentou a vantagem apenas 6 minutos depois com uma cabeçada do atacante Diber Cambindo, que havia entrado pouco antes.

Nos acréscimos, quando o El Nacional jogava com dez devido à expulsão de Andrés Micolta aos 76 minutos, o lateral-direito Jerry Parrales descontou para os visitantes.

O 'Poderoso de la Montaña' vai disputar a vaga na fase de grupos contra o vencedor do confronto entre o boliviano Always Ready e o chileno Magallanes, que venceu o jogo de ida por 3 a 0.

