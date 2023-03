Huracán vence Boston River (1-0) e avança à terceira fase da Libertadores

O argentino Huracán se classificou para a terceira fase da Copa Libertadores de 2023 ao vencer o uruguaio Boston River por 1 a 0, em jogo da segunda fase disputado nesta quarta-feira em Buenos Aires.

O atacante uruguaio Matías Cóccaro marcou o gol da vitória do 'El Globo' nos acréscimos do primeiro tempo (45+7, de pênalti), conquistando assim uma vaga suada já que o time havia empatado em 0 a 0 no jogo de ida em Montevidéu.

Na terceira fase, que terá início na próxima semana, o Huracán enfrentará o peruano Sporting Cristal, e quem vencer esse confronto vai se classificar para a fase de grupos da Libertadores, enquanto o perdedor irá para a Copa Sul-Americana.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

- Ficha técnica

Estádio: Tomás Adolfo Ducó (Buenos Aires)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (BRA)

Gol:

Huracán: Cóccaro (45+7 de pênalti)

Cartões amarelos:

Huracán: Acevedo (32), Benítez (45+4), Cóccaro (55)

Boston River: Silva Torrejón (24), Acuña (45+6), Sosa (49)

Escalações:

Huracán: Lucas Chaves - Guillermo Benítez (Lucas Carrizo 73), Gaston Sauro, Fernando Tobio, Guillermo Soto - Héctor Jonás Acevedo (Matias Gómez 82), Federico Fattori, Santiago Hezze, Gabriel Gudiño (Juan Carlos Gauto 63) - Nicolas Cordero (Juan Manuel Garcia 83), Matías Cóccaro (Lucas Nahuel Castro 74). Técnico: Diego Dabove.

Boston River: Santiago Silva - Pedro Silva Torrejón, Guzmán Rodríguez Ferrari, Marco Mancebo, Emanuel Beltran - Cristian Olivera, Martin Fernandez (Bruno Barja 83), Emiliano Sosa (Mateo Torres 85), Jonathan Urretavizcaya - Emiliano Gómez (Martin Fernandez 85), Mathías Acuña. Técnico: Daniel Farias.

bds-cl/str/cl/aam

Tags