Greta Thunberg e ativistas sami são expulsos após protesto na Noruega

Greta Thunberg e dezenas de ativistas sami, povo nativo do Ártico, foram expulsos pela polícia nesta quarta-feira (1º) depois de tentarem bloquear o acesso a vários ministérios da Noruega, em protesto contra os parques eólicos instalados no seu território.

Os manifestantes buscavam "fechar o Estado" em protesto contra a atividade contínua de turbinas eólicas na região de Fosen, mais de um ano depois que o Supremo Tribunal norueguês decidiu contra esses parques.

Segundo o tribunal, este projeto viola o direito das famílias sami de praticar a criação de renas.

Os sami são uma minoria indígena de cerca de 100.000 pessoas que vivem entre a Noruega, Suécia, Finlândia e Rússia.

O protesto começou na quinta-feira passada, quando um grupo sami vestido com a tradicional roupa azul e vermelha ocupou a entrada do Ministério do Petróleo e Energia.

Os ativistas foram despejados na noite de domingo, mas retornaram durante a semana, estendendo o protesto a mais prédios do governo.

No domingo, a ativista sueca Greta Thunberg se juntou ao protesto.

"Este protesto é importante porque é sobre os direitos humanos que foram violados", disse Thunberg à TV2.

