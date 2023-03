Cúpula sobre a proteção das florestas tropicais começa no Gabão

A cúpula sobre a proteção das florestas tropicais foi inaugurada nesta quarta-feira (1º) no Gabão com o objetivo de procurar "soluções concretas" que permitam conciliar a gestão sustentável e o desenvolvimento dessas áreas ameaçadas.

"As florestas representam potencialmente de 20% a 30% das soluções para a mudança climática, que acredito ser a maior ameaça que enfrentamos", disse Lee White, ministro de Águas e Florestas do Gabão, na cerimônia de abertura do evento, organizado em conjunto com a França e chamado "One Forest Summit".

Centenas de pessoas se reuniram no Radisson Hotel para a abertura, lideradas por White e pela secretária de Estado francesa para o Desenvolvimento, Chrysoula Zacharopoulou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A cúpula, convocada por iniciativa dos presidentes do Gabão e da França, Ali Bongo Ondimba e Emmanuel Macron, buscará fortalecer a cooperação científica entre as maiores bacias florestais do planeta: a floresta amazônica, a bacia do Congo e as florestas tropicais do Sudeste Asiático.

A ideia é criar "cadeias mais sustentáveis" na exploração de produtos madeireiros e agroflorestais e identificar fontes de financiamento para esses projetos.

Os organizadores alertaram que o encontro em Libreville, capital do Gabão, "não visa a adoção de novas declarações políticas".

Os esforços, especificaram, visam atingir as metas já definidas pelo Acordo de Paris sobre o clima em 2015 e a COP15 da Biodiversidade em 2022.

Além de Ondimba e Macron, está prevista a participação de outros chefes de Estado africanos, como Denis Sassou-Nguesso (Congo-Brazzaville) e Teodoro Obiang Nguema Mbasogo (Guiné Equatorial).

Nenhum presidente latino-americano aparece na lista.

Todos os biomas examinados estão ameaçados pela superexploração agrícola e industrial, especialmente florestal, petrolífera e mineradora.

Na cúpula, uma atenção especial será dada à bacia do Congo, de 220 milhões de hectares (superada apenas pela amazônica), compartilhada por vários países, como República Democrática do Congo (RDC), Congo-Brazzaville e Gabão.

As florestas são o ambiente terrestre com maior número de espécies e biodiversidade. Mas, segundo as Nações Unidas, perderam 10 milhões de hectares por ano entre 2015 e 2020.

A cúpula servirá para "dar o alarme" sobre a gestão dos recursos florestais, disse Bonaventure Sonké, professor da Universidade de Yaoundé e diretor do Departamento de Ciências e Biologia da Escola Normal.

"Cerca de um terço das espécies da África tropical estão ameaçadas de extinção. Nesse ritmo, haverá mais. Na preservação, temos que pensar que o ser humano precisa desses recursos, mas também é preciso pensar em perpetuá-los", acrescentou.

O Gabão, país anfitrião da cúpula, no coração da floresta tropical da África Central, tem 88% de cobertura florestal.

Foi o primeiro país africano a receber recursos para a proteção de suas florestas, por meio de créditos de carbono. Um mecanismo que foi amplamente discutido na COP27 sobre o clima em novembro no Egito.

O país africano, onde um terço da população vive abaixo da linha da pobreza, afirma que procura sair da dependência do petróleo aliando o seu desenvolvimento industrial à gestão sustentável dos seus recursos naturais.

lad/tg/emd/js-an/jvb/aa

Tags