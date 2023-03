CPJ pede suspensão de investigação contra jornalistas na Guatemala

O Comitê para a Proteção dos Jornalistas (CPJ) solicitou às autoridades da Guatemala nesta quarta-feira (01) a liberdade do dono do El Periódico, um jornal da oposição, e a interrupção das investigações contra jornalistas deste veículo.

Em comunicado, a entidade pediu para cessar "qualquer investigação de colunistas e funcionários" do El Periódico.

Eles solicitaram que libertem "incondicionalmente o presidente Rubén Zamora", preso desde julho passado, e que os funcionários "trabalhem livremente".

Essas medidas são "uma tentativa clara dos fiscais de intimidar e assediar um meio de investigação e os jornalistas que trabalham incansavelmente para expor a corrupção", destacou o diretor de programas do CPJ em Nova York, Carlos Martínez de la Serna, na nota divulgada.

Um juiz abriu um segundo processo penal contra Zamora na terça-feira (28), por formação de quadrilha para obstrução da Justiça. A ação foi assinada pela Promotoria.

Segundo a acusação, o jornalista acusado supostamente tentou frear uma investigação contra ele por lavagem de dinheiro em 2021.

O magistrado aceitou, além disso, o pedido do Ministério Público para investigar vários jornalistas e colunistas do El Periódico, veículo que publicou reportagens sobre a corrupção no Estado.

A procuradora Cinthia Monterroso acredita que os profissionais teriam "desinformado" em suas publicações sobre o casos contra Zamora e cometido alguma ilegalidade.

"Pretende-se envolver, agora, outros jornalistas e colunistas do El Periódico para intimidar todo o sindicato e assim limitar a liberdade de expressão", disse o jornal em nota publicada na edição digital desta quarta-feira.

Eles encerraram com o comunicado com a frase "Não vão nos calar".

A Associação de Jornalistas da Guatemala também rejeitou as investigações contra os repórteres e as qualificou como "uma nova tentativa de criminalizar a liberdade de expressão".

