Corpo de sucessor de Otoniel é encontrado em estrada na Colômbia

O corpo de Siopas, um dos sucessores do chefe do narcotráfico Otoniel à frente do maior grupo narco da Colômbia, foi encontrado nesta quarta-feira pela polícia em uma estrada, no noroeste do país.

"Encontramos um corpo, cujas impressões digitais foram colhidas". Ele foi identificado como "Wilmar Antonio Quiroz, vulgo Siopas, segundo cabeça das AGC" (Autodefesas Gaitanistas da Colômbia), informou o coronel Óscar Cortés.

Juntamente com os líderes conhecidos como Chiquito Malo e Gonzalito, Quiroz foi apontado por autoridades como sendo um dos sucessores de Otoniel, extraditado para os Estados Unidos no ano passado.

A polícia estabeleceu uma recompensa de 1,2 milhão de dólares por informações sobre o paradeiro de qualquer um desses três integrantes do grupo criminoso de origem paramilitar, também conhecido como Clã do Golfo.

"Estamos investigando os motivos do crime", disse Cortés, sem informar a causa da morte de Quiroz. Ele atuou no Clã do Golfo por 12 anos, depois de militar na extinta guerrilha das Farc.

"Atualmente, ele se encontrava sob o comando de todas as ações criminosas no departamento de Chocó (oeste) e no Pacífico colombiano", acrescentou Cortés. Nessas regiões, membros do Clã del Golfo travam uma disputa pelas rotas do narcotráfico com o Exército de Libertação Nacional (ELN), única guerrilha restante no país.

Diferentemente do ELN, as AGC faz parte de uma trégua bilateral com as forças do Estado firmada até junho.

Os sucessores de Otoniel buscam se beneficiar da política da "Paz Total", com a qual o presidente Gustavo Petro propõe uma rendição em troca de benefícios penais para os grupos do narcotráfico, e retomou as negociações com o ELN.

Segundo estimativas independentes, as AGC têm cerca de 3 mil integrantes, entre combatentes e colaboradores.

