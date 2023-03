Comunicado do Business Wire :Z Capital Group, L.L.C.

Z Capital Group, L.L.C. ("ZCG") anunciou hoje que assinou como parceiro de equipe da Scuderia Ferrari para a temporada de 2023. Por meio dessa parceria, o logotipo da ZCG aparecerá na pintura do SF-23 a partir do Grande Prêmio do Bahrein, a primeira etapa do campeonato mundial de Fórmula 1 de 2023.

"A ZCG compartilha o compromisso constante da Scuderia Ferrari com a inovação e a excelência", afirmou James Zenni, fundador, presidente e diretor executivo da ZCG. "Esta é uma oportunidade única de fazer parceria com uma das marcas mais icônicas do esporte e interagir com milhões de fãs e entusiastas da Fórmula 1 em todo o mundo. A Ferrari tem sido um jogador central ao longo da longa e histórica história da Fórmula 1. Estamos entusiasmados em apoiar a equipe que entra na temporada de 2023 em busca de seu recorde de 17º campeonato."

"Operando no mais alto nível no mundo do automobilismo, estamos sempre procurando parceiros que compartilhem nossa perspectiva global e dedicação ao desempenho incomparável", afirmou Lorenzo Giorgetti, diretor de receitas de corrida da Scuderia Ferrari. "Temos o prazer de dar as boas-vindas à ZCG como parceira de equipe e mal podemos esperar para desenvolver essa parceria juntos no próximo ano."

A Fórmula 1, já uma das competições de automobilismo mais emocionantes e prestigiadas do mundo, experimentou um aumento de popularidade nos últimos anos. Somente nos Estados Unidos, a temporada de 2022 teve em média quase 300.000 espectadores a mais em cada um dos 22 fins de semana do Grande Prêmio do que na temporada anterior. À medida que a popularidade da Fórmula 1 continua a crescer em todo o mundo, esta parceria alinhará a ZCG com um dos nomes mais famosos do esporte.

2023 será o segundo ano da ZCG apoiando o crescimento da Fórmula 1 como parceira de equipe e seu primeiro ano trabalhando com a Scuderia Ferrari.

Sobre a ZCG

A ZCG é uma indústria líder composta por gerenciamento de ativos de mercados privados, serviços de consultoria de negócios, desenvolvimento de tecnologia e soluções.

Por quase 30 anos, a ZCG Principals investiu aproximadamente US$ 30 bilhões e tem histórico de liderança no setor de capital privado e crédito.

A ZCG tem aproximadamente US$ 6,5 bilhões em AUM em gestão de ativos e seus investidores são alguns dos maiores e mais sofisticados investidores institucionais globais, incluindo fundos de pensão, doações, fundações, fundos soberanos, bancos centrais e seguradoras.

A ZCG possui uma equipe global composta por cerca de 400 profissionais. Para obter mais informações, visite www.zcg.com.

Mídia Tim Ragones/Kate Thompson/Erik Carlson Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher 212-355-4449

