Comunicado do Business Wire :Thales

A Thales, líder mundial em gerenciamento de eSIM, oferece suporte ao crescimento de dispositivos industriais e de consumo habilitados para eSIM com sua experiência em Google Cloud. A solução de nuvem pioneira da Thales combina seus próprios recursos de segurança com a presença de nuvem da Google em 200 países para proporcionar mais segurança, flexibilidade e disponibilidade de serviço para as MNO.

Ativação remota de eSIM, a qualquer hora e em qualquer lugar

Até 2025, estima-se que o número de conexões eSIM alcance cerca de 9 bilhões1. Impulsionado pelo 5G, o crescimento das conexões é resultado do aumento da conectividade de produtos de consumo, como smartphones, tablets e wearables, e inúmeros dispositivos industriais. Com a plataforma de gerenciamento de eSIM da Thales hospedada no Google Cloud e complementada com as soluções de integração digital da Thales, as MNO podem oferecer a seus assinantes a velocidade, conveniência e eficiência de ativar assinaturas remotamente. Hoje, a Thales é capaz de atender às altas demandas de centenas de clientes do mundo inteiro - incluindo a Telefónica, uma das maiores operadoras de telecomunicações e provedoras de redes móveis do mundo.

A resposta perfeita para a transformação digital das MNO e o crescimento exponencial da IoT

Com acesso fácil e seguro aos serviços da Thales hospedados no Google Cloud, as operadoras móveis podem responder imediatamente à crescente demanda por ativação de eSIM e oferecer a seus assinantes uma experiência digital completa. Essas soluções também fornecem maior escalabilidade, bem como mutualização de recursos, permitindo que as operadoras móveis implementem novos serviços com eficiência e rapidez. Em termos de segurança, a Thales mantém controle total, projetando hardware e software end-to-end altamente seguros, bem como armazenando e gerenciando os códigos secretos em seus cofres também de alta segurança (códigos secretos são chaves usadas por dispositivos para ativação de eSIM para acessar redes móveis). Isso sustenta a privacidade de dados de classe mundial, a abordagem de nuvem soberana e a defesa rigorosa contra ataques cibernéticos.

Certificado e sustentável

O uso do eSIM se tornou uma missão crucial para permitir um acesso sustentável à conectividade para a IoT industrial e de consumo em expansão. A integração da Thales com a solução internacional certificada pela GSMA protege as MNO contra interrupções em qualquer parte do mundo. As MNO, portanto, se beneficiam de excelente recuperação de desastres, continuidade de negócios e melhor qualidade de serviços.

O Google Cloud é, hoje, uma das nuvens2 com maior eficiência energética do setor e visa operar totalmente com energia livre de carbono 24 horas por dia, sete dias por semana e em todo o planeta até 2030.

"Temos uma parceria de confiança com a Thales há anos para enfrentar novos desafios de conectividade e necessidades das MNO com tecnologia de nuvem. Esta solução preparada para o futuro fornece ao mercado a flexibilidade, segurança e resiliência necessárias para atender ao desejo do consumidor 'a qualquer hora e em qualquer lugar', ao mesmo tempo em que atende aos novos requisitos tecnológicos. Adicionados aos serviços do Google Cloud, o aspecto de segurança trazido pela Thales e sua liderança em gerenciamento remoto de eSIM trazem relevância e suporte para a estratégia de eSIM das MNO", disse Amol Phadke, gerente geral da Indústria Internacional de Telecomunicações do Google Cloud.

"Há uma adoção cada vez maior dos consumidores de smartphones, tablets e wearables habilitados para eSIM, enquanto as MNO estão se preparando para as revoluções 5G e IoT. Dois anos após o anúncio de nossa parceria com o Google Cloud, a solução pioneira de Cloud eSIM da Thales atingiu sua maturidade total. Nossos clientes podem confiar em nós para apoiá-los em sua estratégia de eSIM, atendendo aos regulamentos de privacidade de dados e protegendo-os contra as ameaças cibernéticas mais sofisticadas", afirmou Eva Rudin, vice-presidente de Soluções de Conectividade Móvel da Thales.

1Counterpoint, eSIM Ecosystem CORE Analysis, maio de 20222Em média, um data center do Google é duas vezes mais eficiente em termos de energia do que um data center corporativo típico.

Sobre a Thales

A Thales (Euronext Paris: HO) é líder global em alta tecnologia que investe em inovações digitais e tecnologias essenciais - conectividade, big data, inteligência artificial, cibersegurança e tecnologia quântica - para construir um futuro em que todos possamos confiar e que é vital para o desenvolvimento de nossa sociedade.

A empresa oferece soluções, serviços e produtos que ajudam seus clientes - empresas, organizações e nações - a superar seus desafios nos mercados de defesa, aeronáutica, aeroespacial, transporte e identidade digital e segurança, tendo sempre pessoas à frente do processo de tomada de decisão.

Com 81 mil funcionários em 68 países, o Grupo gerou vendas de EUR 16,2 bilhões em 2021.

Thales, Assessoria de Imprensa Digital Identity and Security Vanessa Viala +33 (0)6 07 34 00 34 [email protected]

