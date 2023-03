Comunicado do Business Wire :Texas Chicken

Cajun Operating Company, o franqueador para Texas Chicken?, anunciou hoje que Dato' Jaya Tan, proprietário do franqueado Texas Chicken Malaysia SDN BHD, foi nomeado um dos ganhadores do prêmio "Franqueado do Ano" pela International Franchise Association. Todos os anos, a IFA reconhece os franqueados de destaque que exemplificam seus pilares centrais: comunidade, força de trabalho, diversidade e inclusão, e veteranos.

"Os ganhadores do Franqueado do Ano representam o que há de melhor em franquias", disse Matthew Haller, Presidente e Diretor Executivo da International Franchise Association. "Esta é a maior honra concedida pela IFA a franqueados individuais, e estes proprietários de empresas locais exemplificam o poder da franquia e suas inúmeras contribuições positivas às comunidades em todo o mundo."

Sob a liderança de Dato' Jaya JB Tan, a marca Texas Chicken? na Malásia continuou desempenhando um papel essencial na inovação e crescimento. Desejando proporcionar planos e oportunidades de carreira aos integrantes de sua equipe, o franqueado vem oferecendo capacitação e treinamento contínuo a todos os colaboradores. Como resultado, a plataforma de gestão de aprendizagem da Texas Chicken? foi totalmente adotada e implantada para treinar e desenvolver equipes de restaurantes atuantes e eficazes.

"Estamos honrados em receber este reconhecimento mundial e ser nomeado o franqueado do ano pela IFA", disse Dato' Jaya Tan. "Não poderíamos ter recebido esta honra sem os grandes esforços de nossos incríveis funcionários e de nossos fiéis clientes da Texas Chicken? em toda a Malásia."

Dato' Jaya Tan e sua equipe enfrentaram de frente os desafios do setor, buscando fazer mudanças que deixassem um impacto positivo ao localizar a cadeia de fornecimento e abraçar a responsabilidade social e cultural bem como a comunidade, o que é evidente no design de seus restaurantes e na oferta de produtos. Um destaque para o franqueado em 2022 foi o lançamento de seu menu à base de plantas em seus restaurantes Texas Chicken? em toda a Malásia para comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente. Este menu, junto com a plataforma de café da manhã, foi criado pela própria inovação e ideação do franqueado através do departamento de pesquisa e desenvolvimento interno.

Além de ser reconhecido como Franqueado do Ano pela IFA, no início deste ano, a Texas Chicken Malaysia ganhou o Gold Putra Brand Award, o prestigiado "Prêmio de Escolha do Público" do país. Esta homenagem reconhece a Texas Chicken? como uma marca de liderança na Malásia.

"Estamos muito orgulhosos de Dato' Jaya e da Texas ChickenMalaysia por ser um candidato digno ao Franqueado do Ano da IFA e ganhar o prêmio mediante mudanças positivas e conquistas obtidas no ano passado", disse Joe Guith, Diretor Executivo da Cajun Operating Company, proprietário das marcas Church's Texas Chicken® e Texas Chicken?. "Elas continuam representando a marca Texas Chicken? e franqueado modelo em nosso setor."

Sobre a Church's Texas Chicken® / Texas Chicken?

Fundada em San Antonio, TX, em 1952 por George W. Church, Church's Texas Chicken®, junto com sua marca irmã Texas Chicken?, sobretudo fora dos EUA, é uma das maiores redes de restaurantes de frango com serviço rápido do mundo. As marcas são especializadas em Frango Original e Picante preparado na hora ao longo do dia em pequenas porções empanadas à mão e duplamente empanadas, tenders, sanduíches, Honey-Butter Biscuits? feitos do zero e recém assados, além de acompanhamentos clássicos e caseiros, tudo por um valor favorável.Texas Chicken? e Church's Texas Chicken®têm mais de 1.500 locais em 26 países e mercados mundiais, bem como vendas em todo o sistema de mais de US$ 1 bilhão. Para mais informação sobre a Church's Texas Chicken®, acesse churchstexaschicken.com. Para mais informação sobre a Texas Chicken?, acesse texaschicken.com. Para obter informações sobre como se tornar um franqueado, acesse https://www.churchs.com/franchising/. Para obter informações sobre franquia internacional, acesse https://franchise.churchstexaschicken.com/ ou https://franchise.texaschicken.com/.

Contato

Marie Espinel +1 917-846-9456 [email protected]

Tags