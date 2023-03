Comunicado do Business Wire :RevitaLash Cosmetics

A Athena Cosmetics, Inc., a empresa controladora da RevitaLash® Cosmetics, tem orgulho de anunciar mais uma vitória contra os falsificadores. Após descobrir imitações ilegais de produtos de alta qualidade da RevitaLash Cosmetics no varejista on-line Perfume's Club (perfumesclub.com), a Athena Cosmetics agiu rapidamente para tomar medidas legais urgentes contra o varejista e identificou com sucesso o fornecedor de origem dos produtos falsificados.

Depois de uma batalha de quase um ano, a Perfume's Club concordou em cessar e desistir imediatamente de quaisquer vendas futuras de produtos da marca RevitaLash® Cosmetics no mundo inteiro. Além de remover todo conteúdo relacionado à RevitaLash® Cosmetics, a Perfume's Club identificou sua fonte de produtos falsificados como a empresa atacadista on-line Alito S.R.O., localizada fora da República Tcheca.

"Isso representa uma vitória não só para a nossa empresa, mas para todas as marcas cuja a propriedade intelectual é violada on-line. Esta ação envia uma mensagem clara de que os varejistas precisam assumir a responsabilidade pelas ações de seus fornecedores terceirizados e fazer mais para impedir a falsificação em seus sites", disse Lori Jacobus, presidente da Athena Cosmetics. "Estamos orgulhosos de nossa equipe que lutou incansavelmente para proteger a nossa marca."

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Esta vitória contra um dos maiores varejistas on-line de fragrâncias da Europa consolida ainda mais o compromisso da RevitaLash Cosmetics com a proteção da marca. A confiança do consumidor fica prejudicada quando varejistas on-line de reputação aparentemente respeitável vendem falsificações não regulamentadas e potencialmente não seguras.

"Para a Athena Cosmetics, a segurança é a prioridade número um", disse o fundador e CEO (diretor executivo) da Athena Cosmetics, Michael Brinkenhoff, M.D. "É por isso que assumimos o compromisso de acabar com a venda de produtos RevitaLash® Cosmetics falsificados e do "mercado negro", assegurando o bem-estar dos clientes ao garantir que qualquer produto adquirido foi testado quanto à segurança e está em conformidade com todos os regulamentos aplicáveis."

É altamente recomendado que os clientes comprem diretamente no site revitalash.com ou de um revendedor autorizado para evitar a aquisição de produtos falsificados ou adulterados potencialmente perigosos. Certifique-se de que, ao comprar na Athena Cosmetics, você está adquirindo apenas produtos de alta qualidade em sua condição original. Para obter mais informações sobre como identificar produtos e sites falsos, acesse https://www.revitalash.com/pages/counterfeit-product e consulte também a lista de revendedores autorizados da empresa em https://www.revitalash.com/pages/authorized-dealers.

Sobre a RevitaLash® Cosmetics A RevitaLash® Cosmetics é líder mundial no desenvolvimento de produtos avançados para embelezamento de cílios, sobrancelhas e cabelos. Fundada em 2006, a coleção inclui o premiado RevitaLash® Advanced Eyelash Conditioner e RevitaBrow® Advanced Eyebrow Conditioner, estando disponível em consultórios médicos, spas, salões, online e em varejistas especializados em mais de 70 países. Com sua missão Eternally Pink®, a RevitaLash® Cosmetics apoia iniciativas sem fins lucrativos contra o câncer de mama ao doar uma parte dos lucros para iniciativas de pesquisa e educação, retribuindo à comunidade de câncer de mama o ano todo e não apenas em outubro. Para mais informações, acesse www.revitalash.com. [RevitaLash® Advanced e RevitaLash® Advanced Sensitive não estão disponíveis na Califórnia]

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230301005089/pt/

Contato

[email protected]

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags