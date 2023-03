Comunicado do Business Wire :Lavoro

A Lavoro Limited ("Lavoro" ou a "Companhia"), maior varejista de insumos agrícolas do Brasil, começou a negociar hoje na Bolsa de Valores da Nasdaq ("Nasdaq") após a conclusão de sua combinação de negócios com a TPB Acquisition Corporation I ("TPB Acquisition Corp." ou "TPBA"), uma empresa de aquisição de propósito específico patrocinada pela The Production Board.

"Estamos imensamente entusiasmados com a transição para a próxima fase de desenvolvimento da nossa empresa quando começamos a negociar na Nasdaq", disse Ruy Cunha, CEO da Lavoro. "Acreditamos que os lucros brutos proporcionados por esta transação colocam a Companhia em uma posição privilegiada para gerar valor para os acionistas enquanto executamos nossa estratégia de crescimento visando aumentar a penetração de tecnologias agrícolas em toda a América Latina, o que é reforçado por nosso foco contínuo em expandir nossa presença tanto organicamente como através da consolidação do mercado. Nesse cenário, também estamos reforçando nossa missão de abordar a insegurança alimentar e capacitar os agricultores ao criar maior acesso a soluções agrícolas inovadoras".

Varejista independente líder de insumos agrícolas da América Latina - um negócio em escala, lucrativo e em crescimento

Por meio da aquisição de mais de 20 pequenas e médias empresas, a Lavoro, com sede em São Paulo, tornou-se rapidamente a maior varejista de insumos agrícolas do Brasil em receita e participação de mercado. A presença geográfica da Lavoro também se estende à Colômbia, Peru, Chile e Uruguai.

A empresa oferece aos agricultores um portfólio abrangente de insumos agrícolas, incluindo sementes, fertilizantes, proteção de cultivos, produtos biológicos emergentes e outros produtos especializados. Os 924 representantes de vendas técnicas da Lavoro se reuniram com mais de 60.000 clientes em fazendas e em 193 locais de varejo várias vezes ao ano para ajudá-los a planejar, comprar os insumos certos e gerenciar suas operações agrícolas para otimizar os resultados.

O negócio verticalmente integrado de insumos agrícolas da Lavoro, "Crop Care", é um importante fornecedor de produtos biológicos e fertilizantes especiais no Brasil. Operando na vanguarda da tecnologia agrícola, acreditamos que o portfólio de produtos biológicos patenteados da empresa ajuda a permitir que os agricultores protejam suas colheitas de doenças, pragas e ervas daninhas sem o carbono e a persistência ambiental da química sintética tradicional das culturas - enquanto contribuem para melhorar a saúde do solo e a produtividade, diminuindo a necessidade de fertilizantes sintéticos.

Demonstrando a força de suas aquisições e manual estratégico de crescimento orgânico, a Lavoro adquiriu e integrou com sucesso 24 negócios e gerou R$ 8,2 bilhões em receita pro forma somente no ano fiscal encerrado em 30 de junho de 2022 e R$ 151,3 milhões em lucro líquido pro forma no mesmo período. A Lavoro aumentou sua receita em uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 69% entre o ano fiscal de 2020 e o ano fiscal de 2022, incluindo um crescimento orgânico de 23% e 14%, comparado ao ano anterior, no ano fiscal de 2021 e no ano fiscal de 2022, respectivamente. Ao mesmo tempo, a Lavoro acredita que também alcançou um crescimento orgânico robusto por meio da expansão do varejo e do portfólio de produtos, bem como por melhorias operacionais.

A necessidade urgente de aumentar a segurança alimentar de forma sustentável

Graças à sua posição estratégica como operador-chave na maior região exportadora agrícola do mundo, a Lavoro tem a capacidade de transformar a agricultura latino-americana e fortalecer a segurança alimentar global em um momento em que as cadeias globais de suprimento de alimentos se tornam cada vez mais instáveis.

Mais de 750 milhões de pessoas em 2021 viviam com menos de 1.200 calorias por dia, segundo a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), um aumento de quase 200 milhões nos últimos quatro anos. Para alimentar uma população crescente, a quantidade de calorias produzidas deve aumentar em 56% até 2050, segundo a FAO.

Já existem tecnologias comprovadas disponíveis para elevar as produções, mas precisam ser ampliadas em todas as regiões - especialmente entre pequenos e médios agricultores na América Latina. O segredo para alcançar esses agricultores e capacitá-los com a melhor tecnologia é o varejista agrícola.

Das terras agrícolas brasileiras, 65% são administradas por agricultores com 101 a 10.117 hectares em produção, indicando claramente que a produtividade dos pequenos agricultores no Brasil e na América Latina em geral é uma parte fundamental da solução. Graças ao modelo de negócios da Lavoro focado na colaboração direta com os agricultores para impulsionar a adoção de tecnologia, a Lavoro pode desempenhar um papel fundamental no aumento sustentável da produtividade do setor agrícola.

Sobre a Lavoro

A Lavoro é o maior varejista de insumos agrícolas do Brasil e um dos principais fornecedores de insumos agrícolas biológicos. Por meio de um portfólio abrangente, acreditamos que a Lavoro capacita os agricultores a adotar tecnologias inovadoras e aumentar a produtividade. Fundada em 2017, a Lavoro tem uma ampla presença geográfica, com operações de distribuição no Brasil e na Colômbia, e uma emergente empresa mercantil internacional de insumos agrícolas no Uruguai. Os 924 representantes de vendas técnicas da Lavoro se reuniram com mais de 60.000 clientes em fazendas e em 193 locais de varejo várias vezes ao ano para ajudá-los a planejar, comprar os insumos certos e gerenciar suas operações agrícolas para otimizar os resultados. Saiba mais sobre a Lavoro em www.lavoroagro.com.br.

Declarações prospectivas

Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda ou a solicitação de uma oferta para compra de quaisquer títulos, ou uma solicitação de qualquer voto ou aprovação, nem deve haver qualquer venda de títulos em qualquer jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação de acordo com as leis de valores mobiliários de qualquer uma dessas jurisdições.

Certas declarações feitas neste comunicado à imprensa são "declarações prospectivas" dentro do significado das disposições de "porto seguro" da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados dos Estados Unidos de 1995. Declarações prospectivas podem ser identificadas pelo uso de palavras como "objetivos", "estimar", "planejar", "projetar", "prever", "pretender", "irá", "esperar", "antecipar", "acreditar", "buscar", "objetivar" ou outras expressões semelhantes que predizem ou indicam eventos ou tendências futuras ou que não são declarações de assuntos históricos. Essas declarações prospectivas incluem, entre outras, declarações sobre as expectativas em relação ao crescimento dos negócios da Lavoro e sua capacidade de realizar os resultados esperados, aumentar a receita de clientes existentes e consumar aquisições; oportunidades, tendências e desenvolvimentos na indústria de insumos agrícolas, inclusive com relação ao futuro desempenho financeiro da indústria. Essas declarações prospectivas são fornecidas apenas para fins ilustrativos e não se destinam a servir como, e não devem ser consideradas por nenhum investidor como, uma garantia, uma previsão ou uma declaração definitiva de fato ou probabilidade. Os eventos e circunstâncias reais são difíceis ou impossíveis de prever e serão diferentes das suposições. Muitos eventos e circunstâncias reais estão além do controle da Lavoro e da TPB Acquisition Corp.

Essas declarações prospectivas estão sujeitas a vários riscos e incertezas, incluindo, entre outros, o resultado de qualquer processo legal que possa ser instaurado contra a Lavoro, a TPB Acquisition Corp. ou a empresa combinada relacionada ao acordo de combinação de negócios ou à transação; a capacidade de manter a listagem dos títulos da Lavoro na Nasdaq; o preço dos títulos da Lavoro pode ser volátil devido a uma variedade de fatores, incluindo mudanças nos setores competitivos e regulamentados nos quais a Lavoro opera, variações no desempenho operacional entre concorrentes, mudanças nas leis e regulamentos que afetam os negócios da Lavoro; a incapacidade da Lavoro de atender ou exceder suas projeções financeiras e mudanças na estrutura de capital combinada; mudanças nas condições econômicas gerais, inclusive como resultado da pandemia da COVID-19; a capacidade de implementar planos de negócios, previsões e outras expectativas, mudanças nos negócios nacionais e estrangeiros, condições de mercado, financeiras, políticas e jurídicas; o resultado de qualquer potencial litígio, procedimentos governamentais e regulatórios, investigações e inquéritos; custos relacionados à combinação de negócios e ser uma companhia aberta e outros riscos e incertezas indicados de tempos em tempos na declaração de procuração/prospecto registrada pela Lavoro em relação à combinação de negócios ou no futuro, incluindo aquelas em "Fatores de Risco", e em outros registros da TPB Acquisition Corp. ou da Lavoro junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC). Se algum desses riscos se materializar ou nossas suposições se mostrarem incorretas, os resultados reais podem diferir materialmente dos resultados implícitos nessas declarações prospectivas. Pode haver riscos adicionais que nem a TPB Acquisition Corp. nem a Lavoro conhecem atualmente ou que nem a TPB Acquisition Corp. nem a Lavoro acreditam atualmente serem imateriais que também podem fazer com que os resultados reais sejam diferentes daqueles contidos nas declarações prospectivas.

Além disso, as declarações prospectivas refletem as expectativas, planos ou previsões de eventos futuros e visões da TPB Acquisition Corp. e da Lavoro na data deste comunicado à imprensa. A TPB Acquisition Corp. e a Lavoro antecipam que eventos e desenvolvimentos subsequentes farão com que as avaliações da TPB Acquisition Corp. ou da Lavoro mudem. No entanto, embora a TPB Acquisition Corp. e a TPB Acquisition Corp. possam optar por atualizar essas declarações prospectivas em algum momento no futuro, a TPB Acquisition Corp. e a Lavoro especificamente se isentam de qualquer obrigação de fazê-lo. Essas declarações prospectivas não devem ser consideradas como representação das avaliações da TPB Acquisition Corp. ou da Lavoro em qualquer data posterior à data deste comunicado à imprensa. Consequentemente, não deve ser depositada confiança excessiva nas declarações prospectivas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230301005427/pt/

Contato

Guilherme Nascimento [email protected] +55 (66) 99911-3093

Fernanda Rosa [email protected] +55 (41) 99911-2712

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

