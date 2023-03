Comunicado do Business Wire :Aleph Farms

Aleph Farms, a primeira empresa de produção de carne cultivada a desenvolver bifes diretamente de células animais não geneticamente modificadas, anunciou hoje que adquiriu uma fábrica em Modi'in, Israel, e alguns ativos relacionados da empresa de biotecnologia VBL Therapeutics (Nasdaq: VBLT). Além disso, a Aleph Farms assinou um Memorando de Entendimento (MOU) com a ESCO Aster, uma organização de fabricação por contrato integrada verticalmente, para produzir carne cultivada em Singapura. Estes acordos visam aumentar a capacidade de produção e o impacto global da Aleph Farms à medida que a empresa se aproxima da comercialização.

"Israel e Singapura são os dois primeiros mercados onde pretendemos lançar nosso bife de corte fino cultivado. Desenvolver rapidamente a capacidade de produção nesses locais, mantendo o investimento de capital enxuto, proporciona um roteiro claro para a escalabilidade", disse Didier Toubia, diretor executivo e cofundador da Aleph Farms. "Além de Israel e Singapura, planejamos construir ativos estratégicos adicionais no mundo todo como parte de nosso esforço para trazer mais segurança e resiliência aos sistemas alimentares".

Os ativos existentes da VBL serão combinados com uma transferência fluida de tecnologia das instalações de produção piloto da Aleph Farms em Rehovot, Israel, para aumentar a produção local em resposta à crescente demanda por proteína de qualidade.

"Nossas instalações de última geração permitirão que a Aleph Farms gere valor e aumente a produção local de forma eficiente", acrescentou Dror Harats, MD, diretor executivo da VBL. "Esperamos ver as instalações apoiarem os objetivos da Aleph Farms no futuro".

A assinatura do MOU entre Aleph Farms e ESCO Aster foi testemunhada pelo Embaixador de Israel em Singapura, HE Sagi Karni, e pelo Embaixador não residente de Singapura em Israel e Presidente da Agência de Alimentos de Singapura, HE Lim Chuan Poh, demonstrando os fortes laços entre os dois países. A ESCO Aster é a primeira e única empresa do mundo com aprovação regulatória completa de uma autoridade governamental (Agência de Alimentos de Singapura), e com as certificações ISO 22000 e FSSC 22000, para produzir carne cultivada para vendas comerciais e consumo com os mais altos padrões de segurança.

Este MOU cobre o uso da experiência de fabricação da ESCO Aster na produção da carne cultivada da Aleph Farms em Singapura, ajudando a nação a trabalhar para seu objetivo de "30 por 30" - o estabelecimento de capacidades agroalimentares que possam satisfazer 30% das necessidades nutricionais da ilha localmente e de forma sustentável até 2030. Tais termos também posicionam Cingapura como um ponto focal para a futura expansão da Aleph Farms no sudeste asiático e na região mais ampla da Ásia-Pacífico.

"Estamos orgulhosos de trabalhar com a Aleph Farms para trazer seu bife cultivado para Singapura", disse Xiangliang (XL) Lin, diretor executivo da ESCO Aster e diretor executivo adjunto da ESCO Lifesciences Group. "Como parte de nosso memorando de Entendimento de fabricação por contrato, trabalharemos em conjunto com as autoridades religiosas para obter um certificado halal para nossas instalações, permitindo que nossa colaboração com Aleph se expanda para uma região ainda mais ampla".

A Aleph Farms está trabalhando em estreita colaboração com as agências reguladoras em todo o mundo enquanto se prepara para o lançamento comercial de seu primeiro produto, um bife de corte fino cultivado. A empresa também planeja produzir diferentes cortes de bistecas, bem como outros produtos baseados em células animais, tais como colágeno cultivado, através de capacidades proprietárias adicionais. A partir de um único ovo fertilizado, a Aleph Farms pode cultivar milhares de toneladas de carne cultivada, servindo como parte de uma transição justa e inclusiva para sistemas alimentares sustentáveis e seguros.

Sobre a Aleph Farms

A Aleph Farms cultiva bifes bovinos a partir de células isoladas não modificadas geneticamente e não imortalizadas, de vacas vivas, sem abate do animal e com impacto significativamente reduzido no meio ambiente. A empresa foi cofundada em 2017 por Didier Toubia, The Kitchen Hub fundada pelo Strauss Group e Professor Shulamit Levenberg do Technion - Instituto de Tecnologia de Israel. A visão da empresa é garantir nutrição incondicional para qualquer pessoa, a qualquer momento e em qualquer lugar. Para mais informações, siga a Aleph Farms no Instagram, Twitter, Facebook ou LinkedIn, ou acesse www.aleph-farms.com. Acesse o kit de impressa da Aleph Farms aqui.

Sobre a ESCO Aster

A ESCO Aster Pte Ltd é uma CRDMO (Organização de pesquisa, desenvolvimento e fabricação por contrato [Contract Research, Development, and Manufacturing Organization]) de boas práticas de fabricação atuais que opera como uma subsidiária independente da ESCO Lifesciences Group. A empresa fornece serviços de desenvolvimento de processos (DP) e fabricação sob contrato (do princípio ao final, formulação e preenchimento), consultoria e serviços de pesquisa clínica, preenchendo a lacuna de tradução da bancada ao leito.

Sobre a VBL Therapeutics

Vascular Biogenics Ltd., operando como VBL Therapeutics (Nasdaq: VBLT) está desenvolvendo terapias direcionadas para doenças imunoinflamatórias. O candidato ao principal produto imunológico da VBL Therapeutics, VB-601, é um anticorpo alvo para aplicações imunoinflamatórias que tem mostrado atividade modificadora de doenças em múltiplos modelos pré-clínicos, incluindo esclerose múltipla, artrite reumatoide e doença inflamatória intestinal. A VBL Therapeutics firmou um acordo definitivo de fusão com a Notable Labs, Inc., cuja fusão deverá ser encerrada no segundo trimestre de 2023. Para saber mais sobre a VBL Therapeutics, acesse vblrx.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230228005347/pt/

Contato

Contatos de mídia Natalee Gibson [email protected]

