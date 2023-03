Com dois de Martinelli, Arsenal goleia Everton (4-0) e abre 5 pontos de vantagem sobre City

O Arsenal, líder da Premier League, voltou a ter uma vantagem de cinco pontos em relação ao seu principal concorrente, o Manchester City, depois de vencer nesta quarta-feira o Everton por 4 a 0, em jogo adiado referente à 7ª rodada do campeonato inglês.

Com este resultado, os 'Gunners' chegam aos 60 pontos, contra 55 dos 'Citizens', enquanto o Manchester United (3º) soma 49, embora tenha disputado um jogo a menos.

O Arsenal, que continua aguentando a pressão dos seus perseguidores na luta pelo título, demorou a entrar no jogo, mas assim que o fez, a cinco minutos do intervalo, partiu firme rumo à vitória.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Bukayo Saka abriu o placar com um chute no ângulo de dentro da área após um belo passe do ucraniano Oleksandr Zinchenko (40) e Gabriel Martinelli aumentou, aproveitando a pressão de Saka sobre a defesa do Everton (45+1).

O chute colocado do atacante brasileiro foi anulado num primeiro momento por impedimento, mas o VAR confirmou a posição correta de Martinelli ao receber a bola.

O Everton (18º), que por mais um ano flerta com o rebaixamento, chegou ao intervalo com dois gols sofridos após ter dominado bem os 'Gunners' nos primeiros 40 minutos.

Os 'Toffees' não se recuperaram do golpe e numa segunda etapa bastante confortável para os donos da casa, Odegaard (71') e novamente Martinelli (80') completaram a goleada com dois chutes de dentro da área após receberem cruzamentos da ponta.

Em Anfield, o Liverpool (6º) voltou a mostrar os graves problemas que podem deixá-lo sem títulos nesta temporada e sofreu muito para vencer por 2 a 0 o Wolverhampton (15º) que, comandado pelo técnico Julen Lopetegui, mostrou ter condições de permanecer na Premier League.

Num primeiro tempo de má qualidade, os 'Wolves' começaram assustando com uma tentativa de chute do mexicano Raúl Jiménez e em seguida o espanhol Pablo Sarabia não conseguiu alcançar a bola (3).

Os 'Reds' dominaram (60% de posse de bola no primeiro tempo), mas quase não tiveram chances de marcar, exceto duas cabeçadas pouco antes do intervalo de Harvey Elliott (39) e do uruguaio Darwin Núñez (45+2) que não encontrou o gol.

A dinâmica não se alterou na segunda etapa, embora Darwin Núñez tenha conseguido marcar, mas o VAR anulou por falta cometida por Diogo Jota (66).

Minutos depois viriam finalmente os gols da vitória do Liverpool: o primeiro de cabeça de Van Dijk (73) e o segundo de Salah, finalizando um cruzamento do grego Konstantinos Tsimikas (77).

Com esta vitória, o time chega aos 39 pontos e ainda tem chances de se classificar para a próxima Liga dos Campeões, estando a 6 pontos do Tottenham (4º).

Estes dois jogos corresponderam à 7ª rodada da Premier League e não foram disputados em setembro devido à morte da Rainha Elizabeth II e às dificuldades em encontrar um lugar no apertado calendário do futebol inglês.

--- Resultados dos jogos adiados da 7ª rodada da Premier League inglesa:

Arsenal 4 Saka (40), Martinelli (45+1, 80), Odegaard (71)

Everton 0

Liverpool 2 Van dijk (73), Salah (76)

Wolverhampton 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 60 25 19 3 3 56 23 33

2. Manchester City 55 25 17 4 4 64 25 39

3. Manchester United 49 24 15 4 5 41 28 13

4. Tottenham 45 25 14 3 8 46 35 11

5. Newcastle 41 23 10 11 2 35 15 20

6. Liverpool 39 24 11 6 7 40 28 12

7. Fulham 39 25 11 6 8 36 31 5

8. Brighton 35 22 10 5 7 39 29 10

9. Brentford 35 23 8 11 4 37 30 7

10. Chelsea 31 24 8 7 9 23 25 -2

11. Aston Villa 31 24 9 4 11 30 38 -8

12. Crystal Palace 27 24 6 9 9 21 31 -10

13. Nottingham 25 24 6 7 11 18 42 -24

14. Leicester 24 24 7 3 14 36 42 -6

15. Wolverhampton 24 25 6 6 13 18 35 -17

16. West Ham 23 24 6 5 13 23 29 -6

17. Leeds 22 24 5 7 12 29 39 -10

18. Everton 21 25 5 6 14 17 36 -19

19. AFC Bournemouth 21 24 5 6 13 22 48 -26

20. Southampton 18 24 5 3 16 19 41 -22

./bds/bur-mcd/iga/aam

Tags