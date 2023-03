Camboja descarta transmissão do vírus da gripe aviária entre humanos

As autoridades de saúde do Camboja afirmaram que não aconteceu uma transmissão de humano para humano da gripe aviária no caso de um homem e sua filha que contraíram o vírus.

A menina de 11 anos morreu na semana passada e seu pai testou positivo dois dias depois, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a expressar o temor de uma possível transmissão entre humanos.

Desde 2021 o mundo registra um dos piores surtos de gripe aviária, com dezenas de milhares de aves sacrificadas.

A agência governamental de vigilância sanitária do Camboja (CDCD) afirmou na terça-feira à noite que o pai, de 49 anos e que não apresentou sintomas, se recuperou e recebeu alta do hospital.

"Uma investigação revelou que ambos contraíram (o vírus) de aves em seu vilarejo. Não foi detectada uma transmissão entre pai e filha", explicou o CDCD.

Os seres humanos raramente contraem a gripe aviária, mas quando isto acontece geralmente é por contato direto com aves infectadas.

Nas últimas décadas foram registrados quase 900 casos confirmados de H5N1 (cepa contagiosa da gripe aviária) em humanos, com 457 mortes, segundo a OMS.

