Cádiz pede "suspensão temporária" do Campeonato Espanhol por erro do VAR

O Cádiz solicitou a "suspensão temporária" do Campeonato Espanhol enquanto espera a resolução de seu recurso contra um erro de arbitragem que resultou no gol do empate em 1 a 1 contra o Elche, pela 17ª rodada.

No jogo, disputado em janeiro, o Cádiz vencia por 1 a 0, resultado que tiraria a equipe da zona de rebaixamento, quando Ezequiel Ponce empatou no minuto 81 para o Elche, numa jogada em que o atacante argentino estava em posição de impedimento.

O árbitro de campo validou o gol e a cabine do VAR não alertou o erro, o que abriu uma polêmica entre o Cádiz, a LaLiga (organizadora do campeonato) e a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), responsável pela arbitragem.

Os órgãos disciplinares da RFEF se declararam incompetentes diante do pedido de impugnação da partida do Cádiz, o que motivou o clube a levar o caso nesta quarta-feira ao Tribunal Administrativo do Esporte (TAD).

O recurso foi apresentado no TAD contra a decisão dos órgãos da RFEF e pede a "repetição parcial do citado jogo, com retroação ao momento anterior à ocorrência da atuação negligente da equipe de arbitragem".

O Cádiz insiste que se trata de "um erro material manifesto e grave, do qual derivam prejuízos potencialmente irreparáveis" para a equipe.

Além disso, o clube pediu a "adoção de medidas cautelares consistentes na suspensão temporária da competição de Primeira Divisão, até a efetiva resolução do expediente por parte dos órgãos competentes".

O Cádiz acredita que só com a suspensão temporária "será possível evitar o agravamento dos danos e prejuízos até que se tornem absolutamente irreparáveis".

A equipe, que estava na zona de rebaixamento no momento do jogo contra o Elche, está agora na 16ª posição da tabela, dois pontos acima do Valencia, primeiro time entre os virtualmente rebaixados.

