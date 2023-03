Bola Tinubu, o padrinho político da Nigéria

Bola Tinubu, um "padrinho" político conhecido por sua habilidade estratégica e sua influência, nunca escondeu a ambição de ser presidente da Nigéria.

O político de 70 anos concretizou o sonho ao vencer a eleição presidencial do país de maior população da África com 8,8 milhões de votos, segundo os resultados oficiais.

Apesar das dúvidas sobre sua saúde e das denúncias de corrupção apresentas contra ele, o ex-governador de Lagos sucederá o presidente Muhammadu Buhari, um ex-general do exército.

Seu partido, o governista Congresso de Todos os Progressistas (APC), enfrenta denúncias de fraude nas eleições de sábado por parte dos dois principais rivais, acusações rejeitadas pelas autoridades eleitorais e do APC.

Tinubu construiu sua base de poder durante anos em Lagos, até transformá-la em uma rede nacional de contatos, que inclui cooperativas comerciais, sindicatos de transporte e líderes políticos.

O candidato do Partido Trabalhista, Peter Obi, foi o mais votado no estado de Lagos, tradicional reduto de Tinubu.

"Você ganha algumas, perde outras", afirmou Tinubu sobre o resultado.

Tinubu nasceu em uma família muçulmana no sudoeste da Nigéria e se formou em Ciências Contábeis nos Estados Unidos, onde trabalhou para várias empresas, inclusive como diretor do grupo de petróleo ExxonMobil.

Foi ativista político antes de ser eleito senador e depois governador do estado de Lagos, de 1999 a 2007.

Durante o período como ativista, ele foi enviado ao exílio pelo ditador militar Sani Abacha ao lado de outras pessoas que defendiam o retorno de um governo democrático.

Considerado por seus aliados um estrategista político astuto, ele foi um dos fundadores e financiou a Aliança pela Democracia antes de ajudar a criar o APC.

Tinubu foi crucial no momento de unir as alas do APC para garantir a vitória de Buhari em 2015 e acabar com 16 anos de mandatos consecutivos do Partido Democrático Popular (PDP).

A eleição de Buhari e sua reeleição em 2019 foram atribuídas, em parte, à influência política de Tinubu.

Ele manteve o controle ferrenho do governo do estado de Lagos de 1999 a 2007 e influenciou a escolha de seus sucessores desde que deixou o cargo.

Seu poder no sudoeste do país irritou alguns potenciais candidatos que não chegaram a cargos de alto escalão e ele foi criticado por seu estilo ditatorial e pouco democrático.

"Tinubu tem uma máquina política muito agressiva, muito sólida", disse Dapo Thomas, professor de Ciências Políticas da Universidade de Lagos.

As operações financeiras de Tinubu também provocam polêmica.

Ele é considerado um dos políticos mais ricos da Nigéria e, depois de deixar o governo de Lagos, foi acusado de corrupção, lavagem de dinheiro e de operar mais de uma dezena de contas bancárias no exterior, mas nunca foi indiciado.

Durante a campanha, os rivais do Partido Democrático Popular (PDP) o chamaram de "inseguro, fraco e devastado por narcóticos", em referência às preocupações com a sua saúde e a um processo aberto contra ele nos Estados Unidos em 1993, que citava uma "apreensão de bens relacionados com as drogas".

A origem de sua fortuna não é conhecida, mas ele está presente em vários setores, da imprensa à aviação, passando por assessoria tributária, hotelaria e imóveis.

Um de seus críticos o chamou de "político avarento", depois de assumir o controle de grandes fontes de receita em Lagos.

Mas o ministro da Informação, Lai Mohammed, que foi chefe de gabinete de Tinubu, o considera um dos políticos mais astutos do país.

Depois da posse presidencial, prevista para maio, Tinubu terá que tomar decisões difíceis sobre o fim dos subsídios aos combustíveis e a crescente pobreza e violência no país.

