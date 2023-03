'Barbie japonesa' cativa os adultos do arquipélago

Com olhos grandes e sorriso tímido, Licca-chan, conhecida como a Barbie japonesa, atrai todas as gerações do Japão. Ela se tornou, inclusive, uma celebridade entre os adultos nas redes sociais.

Menor que a Barbie americana, a boneca japonesa tem 22 centímetros e possui um aspecto mais "familiar", detalha Minami Murayama, de 34 anos, uma de suas grandes fãs.

Esta dona de casa quer ser estilista e seu "sonho virou realidade" com a Licca-chan, explicou Murayama à AFP. Ela possui cerca de quarenta bonecas e já produziu mais de mil trajes em miniatura.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Murayama construiu vários acessórios para decorar mini-cafés e estúdios de moda. "Há muitas profissões diferentes que eu gostaria de desempenhar, como administrar um café, uma padaria, ou ser estilista de moda", conta ela.

"É claro que não poderei fazer isso tudo na vida real, mas no mundo das bonecas posso", acrescentou.

Licca-chan é um dos brinquedos favoritos das crianças japonesas desde sua estreia em 1967. A Takara Tomy, sua fabricante, vendeu mais de 60 milhões de unidades.

Uma "coleção de bonecas elegantes" chegou a ser lançada para os clientes adultos.

Na biografia oficial da empresa apresenta, Licca-chan é uma adolescente de 11 anos, cuja mãe é uma estilista japonesa e o pai um músico francês.

Nas redes sociais, um perfil chamado "A verdadeira vida de Licca-chan" foi dedicado à pequena boneca japonesa.

Licca-chan é vista em situações banais - como de pijama ou com uma bolsa de lixo na mão - nos vídeos e fotos publicadas por admiradores.

Nas postagens, a criadora da página afirma que "não vive uma vida de sonho, mas uma vida real, em um quarto bagunçado e cometendo erros". Mesmo com mais de um milhão de seguidores no Instagram, a idealizadora pede anonimato para evitar problemas em seu trabalho.

"Se mostramos para as pessoas que até alguém como Licca-chan vive deste jeito, isso permite que se sintam confortáveis com elas próprias", detalha a criadora à AFP.

O fabricante realmente não aprova esta imagem da boneca, que se distancia da imagem oficial criada pela marca.

"A verdadeira vida de Licca-chan" é, entretanto, um tema sensível entre os fãs adultos da boneca. Eles possuem uma comunidade virtual para trocarem trajes e acessórios caseiros para a boneca.

Ryoko Baba, uma designer gráfica de 33 anos, brincava com Licca-chan quando era uma menina e reviveu esta atividade para aliviar o stress da pandemia da covid-19.

"Quando queria sair mas não podia, existiam muito menos oportunidades para comprar roupas novas", destaca. Muitos "conseguiram satisfazer este desejo vestindo" Licca-chan, comenta ela, que só copia modelos do próprio armário para suas dezenas de bonecas.

Para Baba, a boneca é como um "ícone nacional". Ela está convencida de que o sucesso só aumentará: "tenho visto recentemente muitos comentários de pessoas dizendo que não sabiam da existência deste mundo. Espero ajudar a espalhar a mensagem", almejou.

Segundo Murayama, "há muitos adultos brincando com brinquedos infantis" no Japão, onde "realmente não há separação".

amk/kaf/dva/chv/nzg/mab/ms

Tags