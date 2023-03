Atlético-MG vence Carabobo (3-1) e avança à 3ª fase da Libertadores

O Atlético-MG venceu o venezuelano Carabobo por 3 a 1 nesta quarta-feira, no Mineirão, em Belo Horizonte, e se classificou para a terceira fase da Libertadores.

Hulk, o artilheiro do Galo no torneio continental (13 gols) abriu o placar aos 16 minutos com um chute de pé direito sem chances para o goleiro francês Jeremy Vachoux.

Ele havia desfalcado a equipe em Caracas, no jogo de ida (0-0) por ter testado positivo para covid-19.

O gol do capitão de 36 anos abriu caminho para a classificação do time comandado pelo argentino Eduardo Coudet, que ampliou a vantagem três minutos depois com um gol do atacante Paulinho (19) e depois, no segundo tempo, com o meia Edenilson (73).

O Carabobo, de Juan Domingo Tolisano, chegou a diminuir com um chute de meia distância do lateral Miguel Pernía (45+3), mas ficou abalado após a expulsão do próprio Pernía no início da segunda etapa (49).

O Atlético-MG, campeão da Libertadores em 2013, buscará a vaga na fase de grupos contra o vencedor do duelo entre Millonarios (COL) e Universidad Católica (EQU), que se enfrentam nesta quinta-feira, em Bogotá. O jogo de ida terminou empatado em 0 a 0.

