Artilharia do Fortaleza desafia retranca do Deportivo Maldonado na Libertadores

A artilharia do Fortaleza pretende nesta quinta-feira (2) furar a retranca do Deportivo Maldonado do Uruguai, que soube se defender contra o time cearense no jogo de ida da segunda fase da Copa Libertadores na semana passada.

Autores de 11 dos 23 gols marcados pelo 'Leão do Pici' nos 12 jogos disputados até aqui em 2023, Tiago Galhardo e os argentinos Silvio Romero e Juan Martín Lucero tentarão balançar as redes depois de passarem em branco na visita aos uruguaios (0 a 0).

Aquele jogo no estádio Domingo Burgueño foi o segundo do Fortaleza, que tem média de 1,9 gol por jogo, sem marcar, depois da derrota por 2 a 0 para o ABC de Natal pela Copa do Nordeste.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Jogando no Castelão, o 'Tricolor' terá a oportunidade de desencantar e continuar sua caminhada até a fase de grupos da Libertadores.

O vencedor do confronto vai enfrentar na próxima rodada o Cerro Porteño do Paraguai, que eliminou Curicó Unido do Chile (2-0 no placar global). Em caso de empate, o classificado será decidido nos pênaltis.

O técnico argentino Juan Pablo Vojvoda comemorou o bom momento de seus centroavantes, abastecidos por meio-campistas e outros atacantes como Romarinho, Tomás Pochettino e Júnior Santos.

"Temos neles características diferentes que podemos utilizar nos jogos", disse Vojvoda no domingo, após a vitória por 2 a 1 sobre o Náutico na Copa do Nordeste, com gols de Romero e Lucero.

Na partida, que o Fortaleza entrou em campo com time misto, os argentinos foram titulares, enquanto Galhardo, artilheiro da equipe com seis gols em 11 jogos, ficou no banco de reservas.

Mas o brasileiro deve sair jogando contra o Maldonado, embora a dúvida seja se a equipe vai começar com dois centroavantes, como foi contra o Náutico.

O que é certo é que Vojvoda não poderá contar com o polivalente Yago Pikachu nem com o zagueiro argentino Emanuel Brítez, também ausentes no jogo de ida por suspensão.

Já o meia Lucas Crispim está recuperado de uma lesão muscular na coxa, mas ainda não se sabe se ele será titular.

Vojvoda espera um duelo de transições, com o Fortaleza propondo jogo e o adversário "fechando as linhas e jogando com os espaços".

Embora o favoritismo seja dos brasileiros, o Deportivo Maldonado quer surpreender em sua primeira participação na Libertadores.

Terceiro colocado e invicto no Campeonato Uruguaio, com oito pontos em quatro jogos, o time do técnico Fabián Coito terá novamente o desfalque de seu principal jogador, o meia Maximiliano Cantera.

"Espero que a equipe, além dos jogadores, possa manter um bom nível, possa manter a ideia e alcançar resultados", afirmou Coito à emissora uruguaia Tenfield.

Prováveis escalações:

Fortaleza: Fernando Miguel - Tinga, Marcelo Benevenuto, Titi, Bruno Pacheco - Hércules, Lucas Sasha, Caio Alexandre, Romarinho - Tomás Pochettino - Thiago Galhardo. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Deportivo Maldonado: Guillermo Reyes - Guillermo Cotugno, Ángel Cayetano, Martín Ferreira, Agustín Alfaro - Nicolás Queiroz, Facundo Píriz, Eduardo Darías, Tomás Fernández - Hernán Toledo, Claudio Paul Spinelli. Técnico: Fabián Coito.

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN).

raa/app/ma/cb

Tags