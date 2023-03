Thiago Silva sofre lesão ligamentar no joelho esquerdo

O Chelsea confirmou nesta terça-feira uma lesão no ligamento do joelho esquerdo do zagueiro brasileiro Thiago Silva, substituído no domingo durante a derrota dos 'Blues' para o Tottenham (2 a 0).

"Os resultados da ressonância confirmam lesão no ligamento do joelho de Thiago e ele agora vai trabalhar com o departamento médico durante sua recuperação para retornar o mais rápido possível", informou o clube em comunicado.

O Chelsea não deu detalhes sobre o tempo de ausência de Thiago, mas segundo a imprensa britânica ele deve desfalcar a equipe por seis semanas.

A notícia chega em um mau momento para os 'Blues', que estão em crise na 10ª posição do Campeonato Inglês, a 14 pontos do 'Top 4', que dá vaga na Liga dos Campeões da Europa.

O experiente zagueiro de 38 anos, que no início de fevereiro renovou seu contrato com o time inglês por mais uma temporada, está fora do jogo de volta das oitavas de final da Champions contra o Borussia Dortmund, no dia 7 de março, após a derrota por 1 a 0 na ida na Alemanha.

