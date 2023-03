Thiago Monteiro elimina espanhol Ramos-Viñolas na estreia no ATP de Santiago

O tenista brasileiro Thiago Monteiro, número 84 do mundo, eliminou nesta terça-feira o espanhol Albert Ramos-Viñolas (quinto cabeça de chave) na primeira rodada do torneio ATP de Santiago.

Thiago fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 7-5, 4-6 e 7-5, em três horas de partida no Club de Tenis Universidad Católica San Carlos de Apoquindo, na capital chilena.

Mais cedo, o argentino Tomás Martín Etcheverry (76º) derrotou o italiano Fabio Fognini (82º) por 6-1, 7-6 (7/1), e terá pela frente na próxima fase seu compatriota Francisco Cerúndolo, número 32 do mundo e segundo cabeça de chave do torneio.

Já o sérvio Dusan Lajovic (75º) passou por Camilo Ugo Carabelli (122º) e vai enfrentar outro argentino: Juan Manuel Cerúndolo (108º).

Por sua vez, o espanhol Roberto Carballés Baena (74º) avançou para a segunda rodada com a desistência do compatriota Carlos Taberner (181º) e encara o alemão Yannick Hanfmann (153º), que derrotou na segunda-feira Pedro Martínez, campeão no ano passado.

