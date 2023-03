Senador americano critica Brasil por receber navios iranianos

O senador republicano Ted Cruz, dos Estados Unidos, comentou que a chegada de navios de guerra do Irã no porto do Rio de Janeiro representa "uma ameaça direta a segurança dos americanos", afirmando que todas as companhias brasileiras, incluindo o próprio porto, que fornecerem quaisquer tipo de serviços aos iranianos estão sob risco de receberem sanções, por decorrência das leis antiterrorismo americanas.

"O governo Biden é obrigado a impor sanções relevantes e reavaliar a cooperação do Brasil com os esforços antiterroristas dos EUA. Se o governo não fizer isso, o Congresso deveria forçá-lo" publicou Cruz em seu site.

Na mesma nota, o senador também chamou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de "chavista" e o acusou de ser "alinhado contra os EUA". "Ou esses riscos (da chegada dos navios iranianos)não foram transmitidos, ou os brasileiros não se importaram".

Os navios iranianos ficarão atracados no Rio de Janeiro até o dia 4 de março e a Marinha do Brasil não deu nenhuma resposta até o momento à declaração do senador americano.

