Secretário-geral da ONU visita Iraque pela primeira vez em 6 anos

O secretário-geral da ONU, António Guterres, chegou ao Iraque para sua primeira visita em seis anos, uma demonstração de "solidariedade" após a crise política prolongada no país.

Guterres disse que queria mostrar "solidariedade com o povo e as instituições democráticas do Iraque, uma solidariedade que significa que as Nações Unidas estão totalmente comprometidas a apoiar a consolidação das instituições neste país".

Também disse que queria expressar sua "confiança de que os iraquianos serão capazes de superar as dificuldades e os desafios que ainda enfrentam através de um diálogo aberto e inclusivo".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Guterres, que aterrissou na noite de terça (28) para quarta-feira em Bagdá, deve se reunir nesta quarta com o primeiro-ministro Mohamed Shia' al Sudani e com representantes de grupos de direitos de mulheres e jovens.

Na quinta-feira, visitará um acampamento para deslocados no norte do país, antes de ir a Erbil para se encontrar com representantes do governo regional do Curdistão iraquiano.

Sua última visita ao Iraque remonta à primavera boreal de 2017.

abd/ube/jh/smw/dbh/atm/rpr

Tags