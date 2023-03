O tenista espanhol Rafael Nadal não vai participar do Masters 1000 de Indian Wells, que começa no dia 8 de março, por ainda estar em processo de recuperação da lesão que sofreu no último Aberto da Austrália, anunciou nesta terça-feira a organização do torneio americano.

"O três vezes campeão de Indian Wells não vai participar da edição 2023 devido a uma lesão", anunciou o torneio californiano em suas redes sociais".

"Desejamos que Rafa siga se recuperando e esperamos vê-lo de volta no ano que vem", declarou o diretor de Indian Wells, Tommy Haas, para anunciar a ausência de Nadal.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na segunda rodada do Aberto da Austrália, na qual foi derrotado pelo americano Mackenzie McDonald (18 de janeiro), o espanhol sofreu uma lesão muscular no quadril cujo tempo estimado de recuperação era de "seis a oito semanas".

Se os prazos de recuperação fossem cumpridos, Nadal poderia participar da turnê americana (Indian Wells e Miami) em março, mas no final foi decidido aguardar a temporada de saibro, que começará em abril, para voltar ao circuito.

Caso não haja novos imprevistos, o veterano de 36 anos e atual número oito do mundo realizará sua preparação habitual em seu piso favorito nos torneios de Monte Carlo Barcelona, Madri e Roma, com o objetivo de chegar em forma a Roland Garros (28 de maio).

es/mcd/iga/cb

Tags