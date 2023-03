Presidente da Colômbia demite três ministros após críticas à reforma da saúde

O presidente da Colômbia, o esquerdista Gustavo Petro, demitiu na segunda-feira (27) três ministros de seu gabinete, incluindo o centrista Alejandro Gaviria, titular da pasta da Educação, cujas críticas à reforma de saúde proposta pelo governo vazaram à imprensa.

"Estamos em um momento decisivo para nossas reformas e precisamos de mais coesão e determinação (...) Agradeço os serviços prestados por Gaviria", anunciou Petro em um discurso, no qual também informou as demissões da campeã olímpica María Isabel Urrutia e da dramaturga Patricia Ariza, ministras dos Esportes e da Cultura respectivamente.

"Decidi nomear Aurora Vergara como ministra da Educação e Astrid Rodríguez como ministra dos Esportes, para que com novas energias possam concluir o processo de reformas iniciadas", acrescentou Petro, que não anunciou um novo nome para comandar o ministério da Cultura.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O primeiro governo de esquerda da história da Colômbia apresentou há algumas semanas um projeto de lei que amplia o papel do Estado no sistema de saúde. O texto está sendo discutido no Congresso, onde o governo tem maioria graças a uma coalizão com partidos de centro, liberais e da direita moderada.

As primeiras mudanças no gabinete de Petro aconteceram um dia depois de o portal Cambio publicar uma carta dirigida ao presidente na qual três ministros, entre eles Gaviria, questionavam "os impactos fiscais do projeto e suas consequências para o orçamento".

"Agradeço a @petrogustavo pelo convite para fazer parte de seu governo. Minhas opiniões sempre tiveram um propósito construtivo dentro de um governo de coalizão pluralista", escreveu Gaviria no Twitter.

O ministro da Fazenda, José Ocampo, e a ministra da Agricultura, Cecilia López - que também assinaram o texto vazado -, estavam ao lado de Petro durante seu discurso.

"A diversidade de opiniões é um valor que compartilho plenamente", acrescentou o presidente.

Petro explicou que levou em consideração as observações da carta e fez ajustes ao texto antes de apresentá-lo ao Congresso. Alejandro Gaviria descreveu a publicação do portal Cambio como um "vazamento mal-intencionado".

jss/cjc

Tags