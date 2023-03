Pauta de infográficos

* Ucrânia-Rússia-conflito:

1/ Mapa com a situação do conflito na Ucrânia, em 28 de fevereiro às 5h (Bras.). (135 x 162 mm) - Atualização disponível

2/ Mapa da linha de frente em torno da cidade de Bakhmut, que as forças russas buscam controlar. (135 x 136 mm) - Atualização disponível

* Política-Finlândia-diplomacia-conflito-Otan-defesa: mapa com os países-membros da Otan. (135 X 150 mm) - Atualização disponível

* GB-Irlanda-política-diplomacia-comércio: mapa da Irlanda do Norte com detalhe da fronteira com a Irlanda. (89x55 mm) - Reenvio disponível

* Migrantes-Itália-migração: número de migrantes mortos e desaparecidos na rota do Mediterrâneo Central desde janeiro de 2023, segundo dados do Missing Migrants Project da Organização Internacional para as Migrações (OIM). (135 x 101 mm) - Atualização disponível

* Turquia-Síria-terremoto: números dos terremotos mais mortais em todo o mundo segundo contato da AFP desde 1993. (135 x 48 mm) - Atualização disponível

* Mar-oceanos-meio-ambiente-Portugal-transporte-ONU-clima-natureza-pesca-animais-diplomacia:

1/ Divisão das licenças de exploração dos fundos marinhos outorgadas pela Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, em km2. (180 x 108 mm) - Disponível

2/ Mapa com as licenças atuais de exploração dos fundos marinhos outorgadas pela Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos (AIFM). (180 x 102 mm) - Disponível

* Clima-meio-ambiente-Antártica-EUA: extensão da geleira antártica desde novembro de 2022, comparada com o mesmo período do ano anterior e com o mínimo e máximo do período 1991-2020. (89 x 87 mm) - Disponível

* Auto-F1-Mundial-auto-F1:

1/ Apresentação do circuito internacional de Sakhir, onde é disputado o Grande Prêmio de Fórmula 1 de Bahrein, em 5 de março. (90 x 89 mm) - Disponível

2/ Escuderia e número de pontos ganhos durante a temporada 2022 dos 20 pilotos que vão disputar a edição 2023 do Campeonato Mundial de Fórmula 1. (135 x 101 mm) - Reenvio disponível

