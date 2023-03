Parlamento da Dinamarca quer deputados e funcionários sem TikTok

O Parlamento da Dinamarca informou, nesta terça-feira (28), que pediu a seus deputados e todos seus funcionários que desinstalem o aplicativo TikTok dos dispositivos móveis fornecidos pela Casa, por "risco de espionagem".

Este anúncio surge após as recomendações do Centro Dinamarquês para Cibersegurança, nas quais recomendava as autoridades a removerem o TikTok de seus telefones celulares.

Na semana passada, a Comissão Europeia e o Conselho Europeu, duas das principais instituições da União Europeia (UE), vetaram o uso dessa plataforma para "proteger" as instituições.

A famosa rede de vídeo, de propriedade da empresa chinesa ByteDance, vê-se cada vez mais cercada por países ocidentais, que temem que Pequim possa ter acesso a dados de usuários de todo o mundo.

Os Estados Unidos consideram o aplicativo uma ameaça para a segurança nacional e, em 2022, proibiram seu uso em dispositivos do governo federal.

O Canadá também proibiu seu uso nos aparelhos móveis que fornece aos funcionários do governo, porque "os métodos de coleta de dados do TikTok dão um acesso significativo ao conteúdo do telefone".

