Número de mortos em naufrágio de embarcação com migrantes na Itália sobe para 64

O balanço do naufrágio de domingo de uma embarcação com migrantes perto da costa sul da Itália subiu para 64 mortos, anunciaram as autoridades locais, que também informaram a detenção de três homens acusados de tráfico humano.

Os "supostos traficantes", detidos após o naufrágio são dois paquistaneses e um turco, informou à AFP um porta-voz da polícia.

A Guarda Costeira italiana recuperou na manhã desta terça-feira outro corpo na praia de Steccato, na região da Calábria (sul), o que elevou para 64 o número de mortos.

O corpo de bombeiros afirmou que o balanço de vítimas deve aumentar, mas não tem certeza de quantas pessoas estavam a bordo do barco.

Os caixões das vítimas foram levados para um centro esportivo de Crotone para que os migrantes possam prestar condolências.

A embarcação de madeira quebrou e naufragou na manhã de domingo em um mar agitado. Os corpos foram arrastados para a costa.

A agência europeia de fronteiras (Frontex) havia detectado o barco, que calculava transportar quase 200 pessoas com destino à Itália, mas dois barcos de patrulha enviados pelas autoridades italianas não conseguiram interceptá-lo devido ao mau tempo.

A Guarda Costeira informou no domingo que resgatou 79 sobreviventes.

