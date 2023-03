Lyon bate Grenoble e vai às semifinais da Copa da França

O Lyon, que em uma campanha irregular ocupa apenas a nona posição no Campeonato Francês, se classificou nesta terça-feira para as semifinais da Copa da França ao eliminar o Grenoble, da segunda divisão, com uma vitória em casa por 2 a 1.

Bradley Barcola abriu o placar (24') e o brasileiro Jeffinho, recentemente contratado junto ao Botafogo, fez o segundo dos anfitriões (38')

O Grenoble, sétimo colocado da Ligue 2, reagiu no segundo tempo e marcou com Mohamed Amine Sbai (74'), mas não foi suficiente para eliminar uma equipe que mira a Copa da França como sua via mais acessível para conseguir um título na temporada.

O time do técnico Laurent Blanc é o primeiro classificado para as semifinais da Copa. Os outros duelos de quartas de final acontecem nesta quarta-feira.

- Jogos de quartas de final da Copa da França:

Terça-feira, 28 de fevereiro:

(+) Lyon (L1) - Grenoble (L2) 2 - 1

Quarta-feira, 1º de março:

(14h15) Nantes (L1) - Lens (L1)

(14h45) Toulouse (L1) - Rodez (L2)

(17h00) Olympique de Marselha (L1) - Annecy (L2)

(+): times classificados para as semifinais.

