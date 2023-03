Liderados pela França, 11 países da UE se unem para promover energia nuclear

Onze países da União Europeia (UE), liderados pela França, comprometeram-se nesta terça-feira (28) a "reforçar a cooperação europeia" em torno da energia nuclear, a qual consideram uma forma eficaz de combater a mudança climática.

"A energia nuclear é uma das muitas ferramentas que nos permitem atingir nossos objetivos climáticos, produzir eletricidade de base e garantir a segurança do abastecimento", disseram estes países em uma declaração assinada à margem de uma reunião de ministros europeus da Energia em Estocolmo.

Os 11 países concordaram quanto à necessidade de "apoiar novos projetos" nucleares, baseados em "tecnologias inovadoras". Também apoiaram "a exploração das centrais existentes".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os países envolvidos são França, Bulgária, Croácia, República Tcheca, Hungria, Finlândia, Holanda, Polônia, Romênia, Eslováquia e Eslovênia.

O texto prevê projetos conjuntos de treinamento, "possibilidades de cooperação científica" e "aplicação coordenada das melhores práticas em matéria de segurança".

Antes da reunião, o gabinete da ministra francesa da Transição Energética, Agnès Pannier-Runacher, havia manifestado o objetivo de "criar uma aliança da energia nuclear" e "enviar uma mensagem forte nas diferentes negociações europeias".

Historicamente ligada à energia atômica, a França quer usá-la para cumprir suas metas climáticas. Nesse sentido, faz campanha em Bruxelas para que o hidrogênio produzido a partir de uma mistura que inclui energia nuclear também seja considerado "verde".

Alemanha e Espanha se opõem a essa flexibilização e querem que a UE considere como "verde" apenas o hidrogênio produzido a partir de fontes renováveis.

"A energia nuclear representa 25% da nossa produção elétrica europeia e emite menos carbono do que a energia eólica e a fotovoltaica", disse a ministra Pannier-Runacher na segunda-feira (27), que vê no átomo uma ferramenta "complementar" às renováveis para alcançar a neutralidade de carbono na UE em 2050.

"As energias renováveis podem ser instáveis. É necessária uma energia estável, sustentável e baixa em carbono. Conhecemos apenas uma, a nuclear", concordou o ministro tcheco de Energia, Jozef Sikela.

Em contrapartida, Alemanha, Áustria e Luxemburgo reafirmaram em Estocolmo sua hostilidade ao surgimento da energia atômica na Europa.

"Para ganhar a corrida contra a mudança climática temos que agir rápido. As novas centrais nucleares levam 15 anos para serem construídas, ou seja, é entre duas e três vezes mais caro do que no caso da energia eólica, ou solar. Isso é ideologia, e não pragmatismo", argumentou ontem o ministro luxemburguês, Claude Turmes.

jug/avl/zm/tt

Tags