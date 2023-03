Kevin Durant estreará nesta quarta-feira pelos Suns após longa ausência por lesão

O astro Kevin Durant está pronto para fazer sua estreia nesta quarta-feira pelo Phoenix Suns, contra o Charlotte Hornets, três semanas depois de deixar o Brooklyn Nets, informou nesta terça-feira sua atual equipe.

"Espera-se que Kevin Durant faça sua estreia no Phoenix Suns amanhã, em Charlotte", escreveram os Suns no Twitter.

Durant perdeu 20 jogos da atual temporada da NBA, 14 deles quando ainda estava nos Nets, devido a uma torção no ligamento colateral medial do joelho direito.

Ele foi contratado na data limite de transferências em um acordo de quatro equipes que mandou Mikal Bridges, Cam Johnson e cinco escolhas de primeira rodada do Draft para o Brooklyn.

"Eu estava me divertindo antes de me lesionar, então estou ansioso para continuar de onde parei", disse Durant aos jornalistas em um treino com seu novo time nesta terça.

"Sei que não será tão fácil", acrescentou o jogador, que tinha média de 29,7 puntos; 6,7 rebotes e 5,3 assistências antes de ser negociado.

Durant tinha surpreendido a NBA ao pedir uma troca antes do início da temporada, quando informou que o Phoenix Suns era seu destino preferido.

Ele acabou ficando no Brooklyn até que Kyrie Irving foi transferido subitamente para os Dallas Mavericks.

