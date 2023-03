Juventus vence clássico de Turim no Italiano; Roma perde para Cremonese

A Juventus deu continuidade à sua escalada na tabela do Campeonato Italiano ao vencer nesta terça-feira o clássico de Turim contra o Torino por 4 a 2, numa 24ª rodada em que a Cremonese saiu da lanterna ao surpreender a Roma de José Mourinho com sua primeira vitória na competição.

Com o resultado de hoje, a Juve chegou à sua quarta vitória consecutiva para ocupar a sétima posição com 35 pontos, seis atrás da Atalanta (6ª), que está no posto que dá vaga para a próxima Liga Conferência.

Aos poucos, a 'Velha Senhora' vai se aproximando da zona de classificação para a Liga dos Campeões, que termina na Lazio (4ª), com 45 pontos.

Juan Cuadrado (16'), Danilo (45'+1), Bremer (71') e Adrien Rabiot (80') marcaram para a Juventus, que ficou duas vezes atrás no placar, com Yann Karamoh (2') e Antonio Sanabria (43') balançando as redes para o Torino.

Além da vitória, a outra boa notícia para os 'bianconeri' foi o retorno do meia francês Paul Pogba quase 11 meses depois de seu último jogo oficiai.

Pogba entrou no lugar do jovem argentino Enzo Barrenechea no minuto 69, quando o duelo estava empatado em 2 a 2, embora não tenha participado diretamente de nenhum dos gols da Juve enquanto esteve em campo.

Seu último jogo tinha sido no dia 19 de abril do ano passado, ainda com a camisa do Manchester United, na Premier League contra o Liverpool (derrota por 4 a 0).

Com problemas na panturrilha, ele não pôde terminar a temporada com os 'Red Devils', encerrando de maneira melancólica sua passagem por Old Trafford.

Em seu retorno à Juventus, onde já tinha se destacado entre 2012 e 2016, Pogba sofreu com problemas físicos e teve uma lesão grave no joelho, pela qual teve que passar por cirurgia e não pôde disputar a Copa do Mundo de 2022.

Mais cedo, a Cremonese saiu da lanterna e conseguiu sua primeira vitória no campeonato ao vencer em casa a Roma por 2 a 1.

O time de Cremona abriu o placar com Frank Tsadjout (17') e conseguiu se segurar até a metade do segundo tempo se mantendo compacto na defesa.

O técnico português José Mourinho fez quatro mudanças de uma só vez pouco depois do intervalo para deixar a Roma mais ofensiva, com as entradas de Tammy Abraham, El Shaarawy, Ola Solbakken e Nemanja Matic.

Até que os 'giallorossi' chegaram ao empate com Leonardo Spinazzola (71'), que aproveitou desatenção da defesa e bateu rasteiro para marcar.

Mas quando a Roma parecia favorita para ficar com os três pontos, um erro na saída de bola do goleiro Rui Patrício derivou em um pênalti que Daniel Ciofani não desperdiçou (83').

Com a derrota, a sexta nesta temporada na Serie A, a Roma acaba sendo ultrapassada na tabela pela rival Lazio.

Já a Cremonese, que ainda não tinha vencido nas 23 rodadas anteriores, sobe para a 19ª posição na tabela e fica a oito pontos de sair da zona de rebaixamento.

-- Jogos da 24ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

- Sábado:

Empoli - Napoli 0 - 2

Lecce - Sassuolo 0 - 1

- Domingo:

Bologna - Inter 1 - 0

Salernitana - Monza 3 - 0

Udinese - Spezia 2 - 2

Milan - Atalanta 2 - 0

- Segunda-feira:

Hellas Verona - Fiorentina 0 - 3

Lazio - Sampdoria 1 - 0

- Terça-feira:

Cremonese - Roma 2 - 1

Juventus - Torino 4 - 2

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 65 24 21 2 1 58 15 43

2. Inter 47 24 15 2 7 44 28 16

3. Milan 47 24 14 5 5 41 30 11

4. Lazio 45 24 13 6 5 40 19 21

5. Roma 44 24 13 5 6 31 21 10

6. Atalanta 41 24 12 5 7 42 28 14

7. Juventus 35 24 15 5 4 40 19 21

8. Bologna 35 24 10 5 9 31 33 -2

9. Torino 31 24 8 7 9 26 29 -3

10. Udinese 31 24 7 10 7 33 30 3

11. Monza 29 24 8 5 11 28 34 -6

12. Fiorentina 28 24 7 7 10 27 30 -3

13. Empoli 28 24 6 10 8 22 31 -9

14. Sassuolo 27 24 7 6 11 27 35 -8

15. Lecce 27 24 6 9 9 24 27 -3

16. Salernitana 24 24 6 6 12 28 44 -16

17. Spezia 20 24 4 8 12 21 41 -20

18. Hellas Verona 17 24 4 5 15 20 37 -17

19. Cremonese 12 24 1 9 14 19 43 -24

20. Sampdoria 11 24 2 5 17 11 39 -28

