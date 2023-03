Exército ucraniano descreve situação 'extremamente tensa' ao redor de Bakhmut

O exército da Ucrânia afirmou nesta terça-feira que a situação é "extremamente tensa" ao redor de Bakhmut, cidade do leste da Ucrânia que os russos tentam controlar há vários meses e onde avançaram nas últimas semanas.

"A situação ao redor de Bakhmut é extremamente tensa. Apesar de sofrer baixas significativas, o inimigo enviou as unidades de ataque melhor preparadas (do grupo paramilitar) Wagner para tentar romper as defesas de nossas tropas e cercar a cidade", afirmou o comandante das forças terrestres da Ucrânia, Oleksandr Syrskyi.

Desde o verão (hemisfério norte, inverno no Brasil), as tropas de Moscou tentam tomar Bakhmut, uma cidade que virou um símbolo da luta pelo controle da região do Donbass (leste).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nas últimas semanas, as tropas russas avançaram lentamente em direção à cidade industrial, que tinha 70.000 habitantes antes da invasão russa, que começou há um ano.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, admitiu na segunda-feira que a situação das tropas do país na região de Bakhmut está "cada vez mais complicada".

Os russos conseguiram cortar várias rotas importantes para o abastecimento das tropas ucranianas.

O fundador do grupo paramilitar Wagner, Yevgueny Prigozhin, reivindicou no sábado a tomada da localidade de Yahidne, na periferia norte de Bakhmut.

bur-ant/pop/pz/mis/zm/fp

Tags