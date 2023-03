'É como minha namorada espiritual', diz peruano que tinha múmia pré-hispânica em casa

A polícia do Peru apreendeu no fim de semana uma múmia pré-hispânica na mochila de um entregador, que estava em sua casa há cerca de três décadas, segundo um comunicado oficial e um vídeo que viralizou nas redes sociais.

Julio César Bermejo, o homem de 26 anos que possuía os restos mortais mumificados, está detido enquanto o Ministério Público apura as circunstâncias do caso, disseram autoridades à AFP nesta terça-feira (28).

O Ministério da Cultura peruano informou que "o bem cultural pré-hispânico" tem entre "600 e 800 anos" e foi identificado como "um indivíduo masculino adulto mumificado, presumivelmente da zona leste de Puno", uma região nos Andes peruanos, cerca de 1.300 km a sudeste de Lima.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A polícia encontrou a múmia no sábado enquanto patrulhava um parque na cidade de Puno, onde Bermejo se encontrava com amigos.

Em declarações feitas em vídeo a um jornalista local, Bermejo disse que a múmia, a quem chama "carinhosamente" de "Juanita", estava há "quase 30 anos" em sua casa, levada por seu pai.

"Ele pegou de um policial por dinheiro" que ele havia emprestado e depois "se apegou" a ela, contou o jovem.

"Em casa ela fica no meu quarto, dorme comigo. Eu cuido dela, eu a mantenho, ela é como minha namorada espiritual", acrescentou.

No entanto, ao verificar os restos mortais, um especialista do Ministério da Cultura afirmou que "não é Juanita, é Juan", apontando se tratar de um homem de pelo menos 45 anos, dada a conformação da estrutura óssea do crânio.

Bermejo negou ter tentado vender a múmia e alegou que a transportava na mochila térmica de entregas em domicílio porque seus 'amigos queriam vê-la" antes de doá-la a um museu da região.

"Se me comporto mal, ela me castiga, puxa meu pé", disse ele, descrevendo-a como "uma energia".

No comunicado divulgado no domingo, o Ministério da Cultura informou que "ordenou de imediato a custódia" dos restos mortais mumificados, "a fim de proteger e preservar o patrimônio".

O Peru tem um patrimônio arqueológico inestimável. O destino mais cobiçado pelos turistas no país é a cidadela de pedra de Machu Picchu, construída no século XV pelo imperador inca Pachacútec, perto de Cusco, a capital imperial inca.

et/ad/ic/am

Tags