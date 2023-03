Djokovic estreia em Dubai com vitória no tie break do 3º set

O tenista sérvio Novak Djokovic, número 1 do mundo, afastado das quadras desde o título do Aberto da Austrália em janeiro, sofreu em seu retorno para derrotar nesta terça-feira o tcheco Tomas Mechac (130º), na primeira rodada do torneio de Dubai.

Djokovic fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 6-3, 3-6, 7-6 (7/1), em duas horas e 27 minutos de partida.

'Nole' começou bem o duelo e no primeiro set conseguiu duas quebras para abrir vantagem, até que no segundo perdeu seu primeiro game de serviço.

Machac então ganhou confiança e levou o jogo para o terceiro set, que só foi decidido no 'tie break', em que o sérvio reencontrou seu bom tênis e fechou em 7-1.

O próximo adversário de Djokovic será o holandês Tallon Griekspoor (39º), que ontem eliminou o francês Constant Lestienne (56º).

Outros favoritos ao título, como o russo Daniil Medvedev (7º) e o canadense Felix Auger-Aliasime (9º), também estrearam hoje com vitória.

-- Resultados desta terça-feira do torneio de tênis de Dubai:

. Simples masculino - Primeira rodada:

Novak Djokovic (SRV) x Tomas Machac (CZE) 6-3, 3-6, 7-6 (7/1)

Daniil Medvedev (RUS) x Matteo Arnaldi (ITA) 6-4, 6-2

Alexander Bublik (CAZ) x Alexander Lazov (BUL) 6-1, 1-0 e abandono

Borna Coric (CRO) x Daniel Evans (GBR) 2-2 e abandono

Christopher O'Connell (AUS) x Emil Ruusuvuori (FIN) 7-5, 6-4

Felix Auger-Aliassime (CAN) x Maxime Cressy (EUA) 7-6 (7/4), 3-6, 6-3

Botic van de Zandschulp (HOL) x Karen Khachanov (RUS) 7-5, 6-2

Mikael Ymer (SUE) x Francesco Passaro (ITA) 6-2, 6-3

bds/iga/mcd/cb

