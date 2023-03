Desemprego no Brasil cai para 7,9% no 4º trimestre, menor nível desde 2014

O índice de desemprego no Brasil continuou em queda no último trimestre de 2022, quando atingiu 7,9%, seu menor valor para esse período desde 2014, enquanto a média anual foi de 9,3%, conforme dados oficiais divulgados nesta terça-feira (28).

Os números confirmam a recuperação da atividade econômica após o impacto da pandemia da covid-19, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

É o menor valor desde 2014 (6,6%) e o melhor desempenho do indicador durante a gestão de Jair Bolsonaro (2019-2022). É também a décima queda consecutiva do desemprego, medido em trimestres móveis. Entre setembro e novembro foi de 8,1%.

Cerca de 8,6 milhões de pessoas procuraram emprego nos últimos três meses do ano no Brasil, 3,4 milhões a menos que no mesmo período de 2021.

Na comparação com o terceiro trimestre do ano passado, o desemprego caiu 0,8 ponto percentual, enquanto na comparação anual caiu 3,2 pontos.

Já a taxa média anual caiu de 13,2% em 2021, para 9,2%, em 2022.

Segundo o IBGE, o resultado anual é o menor desde 2015, o que "não apenas confirma a tendência de recuperação após o impacto da pandemia da covid-19, como ultrapassa o patamar pré-pandemia".

"O ano de 2021 foi de transição, saindo do pior momento da série histórica, sob o impacto da pandemia e do isolamento ocorrido em 2020. Já 2022 marca a consolidação do processo de recuperação", afirma a coordenadora de Trabalho e Rendimento do IBGE, Adriana Beringuy.

O desemprego no Brasil atingiu o pico de 14,7% no primeiro trimestre de 2021.

Após ganhar de Bolsonaro nas eleições de outubro, Lula, que governou o país entre 2003 e 2010, assumiu seu terceiro mandato em 1º de janeiro com, entre outras promessas, melhorar o poder de compra dos trabalhadores de baixa renda.

O rendimento médio dos trabalhadores aumentou 1,9% no quarto trimestre de 2022, embora 38,6 milhões de brasileiros continuem trabalhando na informalidade, segundo o IBGE.

