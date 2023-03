Cremonese vence Roma e consegue sua 1ª vitória no Italiano

A Cremonese, que começou o jogo como lanterna do Campeonato Italiano, conseguiu sua primeira vitória na competição ao vencer nesta terça-feira a Roma por 2 a 1, pela 24ª rodada.

O time de Cremona abriu o placar com Frank Tsadjout (17') e conseguiu se segurar até a metade do segundo tempo se mantendo compacto na defesa.

O técnico português José Mourinho fez quatro mudanças de uma só vez pouco depois do intervalo para deixar a Roma mais ofensiva, com as entradas de Tammy Abraham, El Shaarawy, Ola Solbakken e Nemanja Matic.

Até que os 'giallorossi' chegaram ao empate com Leonardo Spinazzola (71'), que aproveitou desatenção da defesa e bateu rasteiro para marcar.

Mas quando a Roma parecia favorita para ficar com os três pontos, um erro na saída de bola do goleiro Rui Patrício derivou em um pênalti que Daniel Ciofani não desperdiçou (83').

Com a derrota, a sexta nesta temporada na Serie A, a Roma fica um ponto atrás da rival Lazio (4ª), que agora fecha a zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões da Europa.

Já a Cremonese, que ainda não tinha vencido nas 23 rodadas anteriores, sobe para a 19ª posição na tabela e fica a oito pontos de sair da zona de rebaixamento.

A 24ª rodada do Campeonato Italiano termina com a disputa do clássico de Turim entre Juventus (8ª) e Torino (9º).

-- Jogos da 24ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

- Sábado:

Empoli - Napoli 0 - 2

Lecce - Sassuolo 0 - 1

- Domingo:

Bologna - Inter 1 - 0

Salernitana - Monza 3 - 0

Udinese - Spezia 2 - 2

Milan - Atalanta 2 - 0

- Segunda-feira:

Hellas Verona - Fiorentina 0 - 3

Lazio - Sampdoria 1 - 0

- Terça-feira:

Cremonese - Roma 2 - 1

Juventus - Torino

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 65 24 21 2 1 58 15 43

2. Inter 47 24 15 2 7 44 28 16

3. Milan 47 24 14 5 5 41 30 11

4. Lazio 45 24 13 6 5 40 19 21

5. Roma 44 24 13 5 6 31 21 10

6. Atalanta 41 24 12 5 7 42 28 14

7. Bologna 35 24 10 5 9 31 33 -2

8. Juventus 32 23 14 5 4 36 17 19

9. Torino 31 23 8 7 8 24 25 -1

10. Udinese 31 24 7 10 7 33 30 3

11. Monza 29 24 8 5 11 28 34 -6

12. Fiorentina 28 24 7 7 10 27 30 -3

13. Empoli 28 24 6 10 8 22 31 -9

14. Sassuolo 27 24 7 6 11 27 35 -8

15. Lecce 27 24 6 9 9 24 27 -3

16. Salernitana 24 24 6 6 12 28 44 -16

17. Spezia 20 24 4 8 12 21 41 -20

18. Hellas Verona 17 24 4 5 15 20 37 -17

19. Cremonese 12 24 1 9 14 19 43 -24

20. Sampdoria 11 24 2 5 17 11 39 -28

