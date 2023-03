Comunicado do Business Wire :SS8 Networks

A SS8 Networks, provedora confiável de soluções de inteligência legal e de localização em todo o mundo, anunciou hoje que um importante provedor de telecomunicações na América Latina escolheu a LocationWise da SS8 para fornecer a localização, com alta precisão, da pessoa realizando a chamada de emergência.

Como uma solução pronta para a nuvem, a LocationWise da SS8 está sendo empregada em um ambiente virtualizado para fornecer tempos de implementação mais rápidos, melhor escalabilidade e maior disponibilidade. Além disso, a solução é compatível com todas as gerações de rede relevantes e incorpora funcionalidade em conformidade com o 3GPP, junto com precisão de subcélula, que é ainda aprimorada com a solução patenteada Accuracy+ da SS8 para o mais alto grau de precisão da localização.

"Estamos contentes de fornecer a solução aprimorada de Localização de Chamada de Emergência da SS8 a essa operadora de rede de forma a garantir conformidade regulatória e precisão extremamente alta, ajudando a localizar as pessoas que realizarem as chamadas e a maximizar o número de vidas salvas", afirmou o Dr. Keith Bhatia, CEO da SS8 Networks. "Nossa solução LocationWise, líder do setor, está disponível com opções flexíveis de implementação e está pronta para o 5G".

A solução de localização da SS8 Networks tem bom custo-benefício e foi criada para satisfazer os padrões dos serviços de emergência que estão em constate evolução. Além disso, capacita as operadoras de rede móvel a localizarem as pessoas que realizam chamadas de emergência com mais precisão, rapidez e confiabilidade.

Sobre a SS8 Networks

Como líder em inteligência legal e de localização, a SS8 ajuda as sociedades a terem mais segurança. Temos o compromisso de extrair, analisar e visualizar inteligência crítica para fornecer informações em tempo real que ajudam os serviços de emergência, departamentos de inteligência e agências de cumprimento da lei a salvarem vidas. Nossas soluções de alto desempenho também permitem que os provedores de serviço de comunicação alcancem conformidade regulatória de maneira eficiente. A SS8 tem a confiança das maiores agências governamentais, provedores de comunicações e integradores de sistema de todo o mundo.

Para mais informações, acesse www.SS8.com ou nos siga no LinkedIn e no Twitter @SS8.

Contato

DeAnn Baker Vice-Presidente de Marketing [email protected]

