Comunicado do Business Wire :SIAL

Após uma estreia bem-sucedida em 2022, a SIAL America irá participar mais uma vez da comemoração do multievento de alimentos e bebidas, a Las Vegas Food and Beverage Industry Week (Semana da Indústria de Alimentos e Bebidas de Las Vegas), em parceria com a Emerald, Comexposium e Questex! Junte-se à SIAL America de 28 a 30 de março, no Las Vegas Convention Center.

O melhor momento do ano para uma viagem de negócios a Las Vegas!

Las Vegas Food and Beverage Industry Week (LVFBIW) é composta por quatro exposições de elite: SIAL America, Exposição de Bares e Restaurantes, Exposição Internacional de Pizzas e Exposição Mundial de Chás, e dedicada a promover conexões do setor bem como revigorar oportunidades comerciais, recursos e crescimento.

Em 2022, o evento inaugural de grande sucesso e bem concorrido contou com mais de 750 expositores, ao oferecer uma experiência nova e altamente valiosa para milhares dos principais compradores e fornecedores de alimentos e bebidas do mundo. Além da empolgante programação e eventos oferecidos por cada exposição individual, a LVFBIW criou um recurso vital e muito necessário às empresas da indústria de alimentos e bebidas.

Tendências a observar em 2023

A SIAL America se integra ao Food Institute para fornecer um relatório de propostas, a fim de decifrar e antecipar as tendências que irão sacudir a indústria de alimentos este ano. Caso em questão: muitos esperam que 2023 apresente lanches extremamente picantes, já que os consumidores jovens preferem alimentos que aumentem o calor. Do mesmo modo, em 2023, são esperados que frutos do mar à base de plantas e produtos alimentícios medicinais (como cogumelos adaptogênicos) ganhem força.

Baixe gratuitamente o relatório de propostas no site da SIAL America

https://sialamerica.com/white-papers/trends-to-watch-in-2023/

Una-se a uma comunidade mundial de profissionais de alimentos no SIAL America 2023 em Las Vegas.

Inscreva-se e assista aqui:https://sialamerica.com/attend/registration-pricing/.

Sobre a SIAL America 2023

É a única feira generalista de alimentos e bebidas dos EUA que oferece a vitrine de produtos mais abrangente. É um evento obrigatório aos que atuam na indústria de alimentos e bebidas da América do Norte, que desejam obter novos produtos e descobrir as últimas tendências do mercado, além de inovações em alimentos. Como parte da rede SIAL, a SIAL America é a plataforma ideal de negócios e exportação para marcas internacionais de alimentos e bebidas.

A SIAL America é apresentada em parceria com a Emerald e a Comexposium. A parceria aproveita os respectivos pontos fortes da presença líder em eventos ao vivo da Emerald nos EUA e da notável marca e rede mundial de alimentos SIAL da Comexposium.

Sobre a SIAL Network:A SIAL Network é a maior rede mundial de feiras de alimentos e bebidas. Suas 11 feiras regulares (SIAL Paris, SIAL Canada Montreal, Toronto, SIAL China, SIAL Shenzhen, Food & Drinks Malaysia, SIAL India, SIAL Interfood in Jakarta, Gourmet Selection, Djazagro e The Cheese & Dairy Show) reúnem 16.000 expositores e 700.000 visitantes de 200 países. https://www.sial-network.com/

